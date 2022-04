Oroscopo 10 aprile 2022, classifica: Cancro in testa, Capricorno decisi

Secondo l’oroscopo del 10 aprile, i nati sotto il segno dello Scorpione devono seguire un po’ di più il cuore. I Capricorno sono piuttosto decisi e motivati, mentre gli Ariete sentono il bisogno delle persone care.

Oroscopo primi sei segni

1 Cancro. Grandi soddisfazioni per i nati sotto questo segno. Ci sono delle cose in ballo da rivedere nel lavoro. Non sottovalutatevi e credere un po’ di più nel vostro potenziale e in quello che siete in grado di realizzare nella vita.

2 Ariete. L’Oroscopo del 10 aprile vi esorta a trascorrere questa domenica in compagnia delle persone care. Non perdete tempo dietro a persone o situazioni che non meritano la vostra attenzione. Nel lavoro siete determinati e incisivi.

3 Leone. Se ci tenete fortemente ad una cosa, fate di tutto per riuscire ad ottenerla. Non arrendetevi al primo ostacolo. Soprattutto dal punto di vista professionale è importante dimostrare le proprie capacità anche nelle situazioni più stressanti.

4 Scorpione. Se ci sono state delle discussioni di recente, fate di tutto per appianarle. In amore dovete osare un po’ di più. Il periodo promette bene, solamente che voi siete un po’ troppo titubanti. Anche sul lavoro ci sono delle novità.

5 Bilancia. Buon momento per i rapporti di coppia. Se state vivendo una relazione da diverso tempo, forse è il caso di valutare seriamente la possibilità di fare un upgrade. Nel lavoro, invece, meglio mantenere la calma e non esporsi troppo.

6 Capricorno. Questo è un momento molto positivo per le decisioni. Siete determinati e sapete che cosa volete. Per tale ragione, se volete osare, fatelo adesso. In ambito sentimentale, invece, siete un po’ introversi.

Previsioni astrali 10 aprile ultimi sei segni

7 Gemelli. Siete un po’ introversi e schivi nelle relazioni di tipo sentimentale. In amicizia, invece, siete in grado di aprirvi molto di più. Dal punto di vista dei rapporti professionali, invece, non arrabbiatevi se riceverete qualche critica.

8 Pesci. Gli errori servono anche a crescere e a maturare. Per tale motivo, è opportuno non abbattersi. In amore dovete essere chiari. Se provate un interesse per qualcuno, non nascondetevi dietro un dito dando luogo ad inutili ed estenuanti strategie.

9 Vergine. L’oroscopo del 10 aprile esorta i nati sotto questo segno ad essere un po’ più risoluti. Se ci sono delle decisioni da prendere, è opportuno essere decisi. In ambito sentimentale potrebbe arrivare qualche colpo di scena inaspettato

10 Acquario. In amore potreste avere molto bisogno del partner in questo periodo. Se c’è qualcosa che vi turba è necessario che chi vi sta intorno provi a rassicurarvi. In ambito professionale, invece, non ci sono grosse novità all’orizzonte. Tutto sembra tranquillo.

11 Sagittario. Siate i protagonisti della vostra vita, non limitatevi ad essere solo delle semplici controfigure. Se ci sono delle decisioni da prendere, non esitate, seguite il vostro istinto e fidatevi di quello che dice il vostro cuore.

12 Toro. Siete giù di corda. Il vostro morale non è dei migliori, pertanto, è opportuno fare qualcosa per risollevarlo. La cosa migliore è quella di trascorrere del tempo con le persone a voi care. Sul lavoro mantenente la pazienza.