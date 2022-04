Uomini e Donne spoiler registrazione 8 aprile: Luca riprende Lilli, decisione per Riccardo

Venerdì 8 aprile è stata effettuata una nuova registrazione di Uomini e Donne. In tale occasione sono stati affrontati svariati argomenti, il trono classico sia quello over

Per quanto riguarda il primo, al centro dell’attenzione c’è stato soprattutto Luca, il quale ha deciso di baciare una sua corteggiatrice. Per quanto riguarda il trono over, invece, diversi cavalieri hanno preso la decisione di troncare le loro frequentazioni. Vediamo nel dettaglio che cosa è successo.

Anticipazioni trono over della registrazione dell’8 aprile

Le anticipazioni della registrazione del’8 aprile di Uomini e Donne rivelano che Gemma è stata messa in secondo piano. Al suo posto, invece, si è parlato di Pinuccia, la quale ha avuto una pesante discussione con Tina. Ida e Riccardo, invece, hanno instaurato un rapporto di complicità. I due, infatti, hanno deciso anche di ballare insieme. Guarnieri, dal canto suo, ha preso una decisione che riguarda la dama che stava conoscendo. Il protagonista ha scelto di smettere di uscire con lei.

Sorti analoghe sono capitate anche a Biagio. Quest’ultimo, stava conoscendo due donne, tuttavia, ha deciso di chiudere la frequentazione con entrambe. Nel corso della puntata, poi, è avvenuto anche uno scontro piuttosto acceso tra Riccardo e Armando. Non è escluso che, ancora una volta, la causa di tutto sia stata Ida Platano. Su di un altro versante, poi, l’attenzione si è spostata su Alessandro. Quest’ultimo ha recentemente interrotto la frequentazione con una donna del parterre.

Cosa è accaduto al tronco classico di Uomini e Donne

Nel corso della registrazione del giorno 8 aprile di Uomini e Donne, però, per il cavaliere sono scese altre tre ragazze. Tutti hanno detto di essere rimaste molto colpite da lui, però, Alessandro ha scelto di tenerne solamente una. Passando al trono classico, invece, Luca ha scelto di andare a riprendere Lilli. Quest’ultima era andata via nel corso della scorsa registrazione, tuttavia, il tronista ha deciso di farle una sorpresa.

Per quanto riguarda le esterne, invece, Luca ha scelto di uscire con Aurora. Hanno trascorso dei momenti molto piacevoli insieme, appunto che hai scattato anche un bacio. In studio, però, quando Maria De Filippi ha chiesto al ragazzo con chi volesse ballare, lui ha fatto il nome di Soraya. Infine, per quanto riguarda Veronica, La ragazza ha portato in esterna due corteggiatori. Loro sono Matteo, con cui era uscita anche nella scorsa puntata, e Federico. Con entrambi pare si sia trovata piuttosto bene.