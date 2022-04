Oroscopo 11 aprile 2022: Leone impegnativi, Acquario demotivati

Secondo l’oroscopo dell’11 aprile, i nati sotto il segno del Toro devono andare avanti per la propria strada come fossero un treno. I Leone devono essere meno rigidi, mentre i Sagittario sono parecchio confusi.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Attenti ai rapporti di coppia, che in questo periodo potrebbero essere un po’ altalenanti. Non fatevi prendere dal panico dinanzi i problemi e imparate a dimostrare agli altri quanto valete, altrimenti c’è il rischio di essere sottovalutati.

Toro. Se credete fermamente in un progetto non permettete a niente e a nessuno di impedirvi di portarlo a termine. La cosa fondamentale, sia in amore sia nel lavoro, è seguire sempre la propria testa, lasciando spazio al cuore.

Gemelli. Non siate troppo petulanti in amore. Le persone non amano le polemiche, pertanto, potreste rischiare di compromettere dei rapporti con il vostro comportamento. In ambito professionale, invece, l’oroscopo dell’11 aprile vi dice che si chiude una porta e si apre un portone!

Cancro. I ricordi sono il vostro bene più prezioso, pertanto, spesso tendete a chiudervi in voi stessi ripercorrendo i momenti migliori della vostra vita. Cercate, però, di non trascurare il presente e, soprattutto, il futuro.

Leone. Avere a che fare con persone nate sotto questo segno è una cosa piuttosto impegnativa. Difficilmente tendete a riconoscere i vostri errori e a scusarvi. In certi casi, però, è importante ammettere di aver sbagliato.

Vergine. Nel lavoro bisogna essere precisi e meticolosi. Non lasciatevi tediare dalle questioni futili e impegnatevi nel conseguire i risultati che vi siete prefissati. In amore potreste sentire la mancanza di una persona cara a causa della lontananza.

Previsioni 11 aprile da Bilancia a Pesci

Bilancia. Questa settimana sarà piuttosto impegnativa per voi soprattutto dal punto di vista professionale. Ci sono molte cose da valutare e decisioni da prendere. Cercate di tenere gli occhi ben aperti e di non farvi sfuggire nulla.

Scorpione. chi ha un parere diverso dal vostro non deve essere considerato necessariamente un nemico. Imparate ad essere un po’ più tolleranti e flessibili. Dal punto di vista professionale, invece, siete in un periodo di calma.

Sagittario. L’Oroscopo dell’11 aprile vi vede particolarmente confusi. Questo, forse, potrebbe essere causato anche dal fatto che ascoltate un po’ troppe campane. Cercate di seguire solamente quello che vi dice la vostra testa, senza pensare a nessun altro.

Capricorno. Giornata interessante sul fronte lavorativo. Siete creativi e dinamici, pertanto, sono favoriti soprattutto coloro i quali svolgono professioni per cui è importante avere queste caratteristiche. In amore, per contro, siete un po’ distratti.

Acquario. Siete un po’ demotivati e questo potrebbe portare alla nascita di qualche piccola incomprensione in amore dovuta ai malumori. Cercate di non riversare sugli altri le vostre turbe e, soprattutto, non vi create problemi che, in realtà, non spetta a voi risolvere.

Pesci. Le soddisfazioni in amore, come nel lavoro, arriveranno gradualmente. Non abbiate troppa fretta e, soprattutto, cercate di essere un po’ più calmi nell’esprimere alle persone che vi circondano la vostra posizione.