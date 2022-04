Uomini e Donne spoiler prossime puntate: Ida e Riccardo spiazzano tutti

In questo fine settimana sono state effettuate le registrazioni di Uomini e Donne e gli spoiler svelano che ci saranno molti colpi di scena nelle prossime puntate. Nello specifico, si parlerà di Ida e Riccardo, in quanto prenderanno delle decisioni che lasceranno tutti senza parole.

In studio, poi, Veronica avrà una discussione con un corteggiatore. In merito a Luca, invece, porterà in esterna una dama che, tuttavia, si rifiuterà di baciarlo. Vediamo nel dettaglio tutto quello che succederà.

Ida e Riccardo spiazzano a Uomini e Donne

Gli spoiler delle prossime puntate di Uomini e Donne rivelano che di Gemma non si parlerà affatto. Per quanto riguarda Ida e.Riccardo, invece, i due avranno modo di confrontarsi nuovamente e decideranno di ballare di nuovo insieme. Molti in studio saranno convinti che soprattutto la Platano, sia ancora presa dal cavaliere, tuttavia, starebbe facendo la misteriosa perché vuole prendersi del tempo per capire. Anche Tina non potrà fare a meno di attaccare i due protagonisti. Al termine del dibattito, poi, i due balleranno anche insieme.

Alessandro, invece, deciderà di interrompere la conoscenza con una dama, che la scorsa volta era scesa in studio per corteggiarla. Il giovane, però, continuerà la conoscenza di un’altra donna. Diego, poi, continuerà a conoscere Aneta, la dama che fino a poco tempo fa usciva con Armando. Non è escluso, infatti, che tra i due possa nascere un diverbio piuttosto acceso. Riccardo, poi, verrà chiamato nuovamente in causa e non potrà fare a meno di mostrarsi particolarmente confuso.

Gli spoiler del trono classico di Luca e Veronica

Passando al trono classico, invece, gli spoiler delle prossime puntate di Uomini e Donne rivelano che Luca deciderà di uscire con Soraya. I due, però, non si baceranno in quanto la ragazza non riuscirà a digerire il fatto che lui, qualche giorno fa, abbia baciato Aurora. Nel corso delle puntate, poi, vedremo che il tronista avrà un confronto acceso anche con Lilli. In particolar modo, non riuscirà a comprendere per quale motivo la donna non si mostri gelosa dinanzi queste esterne. I due, così, si cimenteranno in un diverbio piuttosto acceso.

Le anticipazioni, poi, svelano che Soraya e Aurora si punzecchieranno e non poco nel corso delle prossime puntate del talk show pomeridiano. Veronica, invece, avrà un diverbio con un suo corteggiatore. A causare i disguidi sarà Matteo, il quale ha mandato dei fiori alla donna mentre stava in esterna con un altro cavaliere. In studio, infine, tornerà anche Tini.