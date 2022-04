Alex Belli e Delia figlio in arrivo? Lui spiazza, poi svela progetto con Basciagoni (FOTO)

Alcune ore fa, Alex Belli ha aperto la box delle domande su Instagram ed ha risposto alle curiosità dei fan, tra di esse ci sono state delle domande riferite alla possibilità per lui e Delia di avere un figlio. L’attore ha dato una risposta molto interessante a riguardo.

In seguito, poi, il protagonista ha parlato anche del rapporto con alcuni ex compagni d’avventura del GF Vip. In particolar modo si è soffermato su di un progetto molto importante che lo vedrà impegnato con i “Basciagoni”. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Alex Belli parla della voglia di avere un figlio con Delia

Alex Belli ha risposto alle domande dei fan ed ha svelato se lei e Delia presto avranno un figlio. Un utente gli ha chiesto quando i due metteranno al mondo un piccolo Belli e lui ha risposto che questo spera accadrà molto presto. L’ex gieffino, però, non si è sbilanciato ulteriormente, pertanto, non è chiaro se i due ci stiano già provando, oppure se si tratta di qualcosa che è solamente nei loro progetti imminenti. La cosa che appare, ormai, conclamata è che lui e Delia stanno insieme serenamente e si amano alla follia.

Dopo tutto quello che è accaduto nella casa del GF Vip, tra loro tutto è tornato alla normalità. A proposito di reality show, poi, alcuni fan hanno domandato ad Alex se ci sia stato qualche concorrente che proprio ha detestato durante la sua esperienza nel programma. A tal proposito, Belli ha detto di no, in quanto è sempre stato in grado di non lasciarsi assorbire dalle dinamiche della trasmissione, ma di mantenere sempre un certo distacco.

Il progetto con i Basciagoni

Nel corso del botta e risposta con i fan, poi, oltre che parlare del figlio che desidera avere da Delia, Alex Belli ha svelato anche alcuni progetti lavorativi. A tal proposito, ha detto che, dopo lo shooting già annunciato con le principesse Selassié, per lui partirà una nuova avventura. Stavolta saranno coinvolti altri due personaggi del programma di Canale 5, ovvero, Alessandro Basciano e Sophie Codegoni.

In particolare, il protagonista ha svelato che, presto, si cimenterà in una nuova avventura in compagnia dei due ragazzi, tuttavia, almeno per il momento non ha potuto dare ulteriori spiegazioni in merito in quanto il progetto è in lavorazione. Infine, Belli ha concluso svelando se rifarebbe o meno l’esperienza del GF Vip ed ha detto di si, assolutamente.