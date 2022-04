Nuova bufera all’Isola dei famosi e “invasioni” notturne: com’è la situazione adesso

Il fine settimana appena trascorso è stato piuttosto complicato per i naufraghi dell’Isola dei famosi, in quanto una nuova bufera si è abbattuta in Honduras. Stavolta, però, i concorrenti sono sono stati allontanati dalla spiaggia, ma si sono dovuti trovare ad affrontare situazioni piuttosto incresciose.

Oltre al maltempo e alla bufera di pioggia e vento, i protagonisti hanno dovuto fare anche i conti con degli “invasori” decisamente poco desiderati. Vediamo nel dettaglio che cosa è successo e come stanno le cose adesso.

La nuova bufera all’Isola dei famosi

Altro episodio increscioso all’Isola dei famosi a causa di una nuova bufera. Il clima honduregno è parecchio imprevedibile, sta di fatto che si alternano giornate con sole pieno e oltre 44° di temperatura, ad altri in cui è necessario correre ai ripari a causa del maltempo. Gli ultimi giorni sono stati piuttosto complicati per tutti i partecipanti al programma, anche per il cast.

Alvin, infatti, ha spiegato che i naufraghi, stavolta, sono stati lasciati sull’isola a fronteggiare il tempo avverso. I protagonisti, infatti, hanno costruito una capanna nella speranza di ripararsi dalla pioggia, ma a poco è servito tutto ciò. A rendere la situazione ancora più complicata, poi, ci hanno pensato dei granchi. In particolar modo, infatti, i concorrenti si sono trovati improvvisamente a dover fronteggiare un attacco di granchi.

L’invasione dei granchi e com’è la situazione adesso

Essi hanno cominciato a fare il possibile per entrare al di sotto della capanna in compagnia dei concorrenti. Questi ultimi, chiaramente, non li hanno ritenuti ospiti graditi, pertanto, hanno avviato una vera e propria lotta contro di loro. Al termine della notte, poi, Alvin ha fatto degli aggiornamenti. In particolar modo, l’inviato ha detto che la situazione è piuttosto complessa all’Isola dei famosi a causa della nuova bufera.

In queste ore la situazione sembrava essere migliorata, al punto che il protagonista aveva mostrato ai fan una giornata di sole splendente, con temperature abbastanza alte. Dopo qualche ora, però, la situazione è radicalmente cambiata, in quanto il clima è tornato ad essere abbastanza ostile con raffiche di vento, nuvoloni e possibili piogge in arrivo. Per il momento, però, la produzione non ritiene opportuno spostare i naufraghi dall’isola come accaduto un po’ di giorni fa a causa della precedente burrasca. Non ci resta che attendere per vedere come evolverà la situazione.