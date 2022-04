Lulù Selassié svela cosa è successo con il papà di Manuel Bortuzzo: il chiarimento

In queste ore si è molto parlato di un presunto astio esistente tra Lulù Selassié e il papà di Manuel Bortuzzo. Nello specifico, infatti, pare che il signor Franco abbia bloccato sui social la fidanzata del figlio.

Dopo un bel po’ di caos su Instagram, però, la principessa ha deciso di intervenire per spiegare come stiano realmente le cose. Vediamo nel dettaglio che cosa ha rivelato in merito.

Manuel rompe il silenzio sulla faccenda inerente il papà di Manuel

Il papà di Manuel Bortuzzo non tollera Lulù Selassié? Questa è la domanda che molti si stanno ponendo in questi giorni. Di recente, infatti, alcuni utenti dei social si sono resi conto del fatto che il signor Franco avesse deciso di smettere di seguire la principessa su Instagram. Il “segui”, infatti, è sparito completamente e la cosa ha subito fatto sorgere una polemica. In molti hanno cominciato a credere che potesse essere successo qualcosa in famiglia, come accaduto anche durante il GF Vip.

Ad ogni modo, sulla faccenda è intervenuta direttamente Lulù. La principessa, infatti, ha esortato tutti i suoi fan a stare tranquilli, in quanto tra lei e Manuel è tutto tranquillo. La giovane ha svelato di aver appreso di recente che i suoi sostenitori si siano preoccupati per lei in quanto hanno notato degli strani movimenti sui social. Proprio per questo, la giovane ha voluto tranquillizzare tutti.

La Selassié e Bortuzzo cambiano casa?

Lulù Selsassié, infatti, ha lasciato intendere che non sia accaduto niente con il padre di Manuel Bortuzzo. Lei e il suo compagno vivono insieme, sono felici e più innamorati che mai. Pertanto, ha esortato tutti i sostenitori a non vagare con la fantasia facendo dei film non veri, in quanto questo genera solo dell’ansia. La ragazza, quindi, ha poi mostrato dei contenuti in cui appare in compagnia del suo uomo e tutto sembra andare nel migliore dei modi.

Più tardi, poi, Manuel ha mostrato tra le Instagram Stories anche dei video in cui è ripreso il cantiere di una casa in costruzione. Il ragazzo ha lasciato intendere di essere alle prese con la realizzazione di un nuovo appartamento dove, probabilmente, andrà a vivere una volta pronto. Ci andrà con Lulù? Il fatto che i due avrebbero deciso di lasciare la casa in cui c’era anche il papà di Manuel, però, sta facendo nascere nuovi dubbi.