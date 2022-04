Il Paradiso delle signore anticipazioni 13 aprile: Umberto rimprovera Flora, Beatrice sospetta di Dante

Le anticipazioni della puntata del 13 aprile del Paradiso delle signore rivelano che Umberto avrà un momento di confronto con Flora, in quanto non avallerà alcune scelte fatte dalla donna. Flavia, invece, confesserà la verità sulla sua finta malattia e Barbieri lo scoprirà.

Su di un altro versante, poi, vedremo che Beatrice comincerà ad avere dei sospetti piuttosto importanti su Dante. Per quanto riguarda Salvatore, invece, riuscirà a fare la proposta di matrimonio alla sua donna.

Scontro tra Flora e Umberto al Paradiso delle signore

Nel corso della puntata di mercoledì 13 aprile del Paradiso delle signore vedremo che Umberto scoprirà che Flora ha raccontato la verità sul loro rapporto a Ludovica. Il commendatore non prenderà affatto di buon occhio questa scelta, per tale ragione, deciderà di avere uno scontro con l donna. Nello specifico, le dirà di aver sbagliato a lasciarsi andare così tanto con la Brancia. Quest’ultima, dal canto suo, continuerà a fronteggiare la situazione in cui l’ha messa sua madre.

La fanciulla, però, deciderà di rivelare a Barbieri la verità sulla finta malattia della madre. Il ragazzo, chiaramente, si mostrerà sollevato. Allo stesso tempo, però, comincerà a provare un sentimento di impotenza che gli arrecherà molto malessere. Il ragazzo, infatti, non dispone di nessun mezzo economico per riuscire a fare fronte alla difficile situazione economica che sta affrontando la Brancia.

Beatrice dubbiosa su Dante nella puntata del 13 aprile

Nella puntata del 13 aprile del Paradiso delle signore, poi, vedremo anche che Salvatore non avrà nessuna intenzione di darsi per vinto. Dopo l’impedimento vissuto in occasione della scorsa puntata con l’anello da consegnare nelle mani di Anna, il ragazzo si metterà alla ricerca dell’oggetto. Finalmente, riuscirà a trovarlo, pertanto, deciderà di fare la tanto attesa proposta di matrimonio alla sua amata. Come reagirà la protagonista? Lo scopriremo presto.

Per quanto riguarda Beatrice, invece, la donna comincerà ad avere dei sospetti su Dante. Nello specifico, la protagonista si renderà conto di alcuni comportamenti piuttosto ambigui dell’uomo, pertanto, non potrà fare a meno di farsi qualche domanda. La donna si convincerà sempre di più del fatto che Romagnoli stia tramando qualcosa. Malgrado questo, però, il nemico di Vittorio si rivelerà particolarmente abile nel deviare le attenzioni e le impressioni della donna con cui ha instaurato un rapporto piuttosto stabile. Ma per quanto riuscirà a mantenere il segreto?