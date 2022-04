Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono in crisi? Cosa starebbe succedendo (FOTO)

In queste ore stanno trapelando sul web delle informazioni poco rassicuranti su Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli in quanto pare che i due siano in crisi. A diffondere questa notizia sono stati alcuni fan.

Sul profilo Instagram di Deianira Marzano, infatti, un utente ha fatto una segnalazione piuttosto interessante a riguardo. Nello specifico, si tratterebbe di alcuni comportamenti anomali che si stanno verificando sui social. Vediamo nel dettaglio di che cosa si tratta.

I dettagli che lasciano presagire aria di crisi tra Giulia e Pierpaolo

Diversi fan di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli stanno sospettando che i due stiano attraversando un momento di crisi. Il primo campanello d’allarme risiede nel fatto che i due non appaiono più sui social insieme da diverso tempo. Questo, dunque, sta spingendo molti a credere che qualcosa tra loro non vada nel migliore dei modi. A fomentare ancor di più questi sospetti, poi, ci ha pensato, forse inconsapevolmente, Pierpaolo.

Quest’ultimo, infatti, è davvero moltissimo tempo che ha smesso di mettere like ai contenuti che la sua fidanzata pubblica sui social. Di solito, invece, i due erano estremamente reattivi sui social l’uno con l’altra, mentre in questi giorni le cose sono drasticamente cambiate. I fan, dunque, sono convinti che ci sia qualcosa sotto. Anche Deianira è intervenuta sulla faccenda. L’influencer ha espresso il suo punto di vista a riguardo ed ha detto di non avere informazioni certe sulla questione.

Gli impegni della Salemi e di Pretelli

Se Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli siano realmente in crisi, al momento non è ufficiale, tuttavia, qualcosa di strano starebbe accadendo. Deianira ci ha tenuto ad aggiungere che l’amore non è bello se non è litigarello, pertanto, non ci sarebbe nulla di male se tra i due ci sia un periodo di freddo. Ricordiamo, inoltre, che sia Giulia sia Pierpaolo sono attualmente impegnati con alcuni progetti lavorativi.

Nello specifico, Pierpaolo sarebbe alle prese con la preparazione di un one man show, in cui lui dovrebbe essere il protagonista assoluto. Tra balli, canti e momenti di puro intrattenimento, dunque, il programma dovrebbe partire questa estate. Anche Giulia, dal canto suo, è molto impegnata con il lavoro. Probabilmente, dunque, è solo questo il motivo per il quale i due sono un po’ meno presenti sui loro social. Per scoprire la verità, però, non ci resta che attendere una replica dai diretti interessati.