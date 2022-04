Uomini e Donne anticipazioni 12 aprile: Luca si sbilancia con Soraya, nuove liti

Le anticipazioni di Uomini e Donne relative alla puntata di martedì 12 aprile rivelano che al centro dell’attenzione ci sarà soprattutto Luca. Del ragazzo non si è ancora parlato, in quanto, la padrona di casa si è soffermata soprattutto su Veronica.

In merito al trono over, invece, ci saranno nuovi diverbi di cui si renderanno protagonisti alcuni cavalieri. Al centro dell’attenzione tornerà ad esserci Riccardo, il quale pare abbia scombussolato non poco gli animi all’interno del programma. Vediamo nel dettaglio tutto quello che accadrà.

Cosa accadrà al trono di Luca nella puntata del 12 aprile

Nel corso della puntata del 12 aprile di Uomini e Donne vedremo che Maria De Filippi parlerà delle dinamiche inerenti sia i più giovani sia i più grandi. Per quanto riguarda i primi, Luca sarà chiamato al centro dello studio per raccontare cosa abbia fatto durante la settimana. Il ragazzo spiegherà di essere uscito con Soraya. I due sono stati piuttosto bene, anche se la presenza incombente della nuova arrivata Aurora sta destabilizzando gli equilibri.

Lilly, invece, sembra essere messa in secondo piano e la cosa comincerà ad infastidirla. Per quanto riguarda Veronica, invece, nella scorsa puntata abbiamo assistito all’esterna tra la ragazza e Ferdinando. In quello odierna, invece, vedremo che la giovane ha deciso di uscire anche con Matteo. Nel corso della puntata, dunque, scopriremo come siano andate le cose tra loro.

Colpo di scena e nuovi litigi a Uomini e Donne

In merito al trono over, invece, il ritorno di Riccardo ha scombussolato parecchio gli animi. Nella puntata del 12 aprile di Uomini e Donne, infatti, continueremo ad assistere a dei dibattiti di cui si renderà protagonista Guarnieri. Al termine di un momento di confronto, poi, il protagonista e Ida Platano decideranno di concedersi un ballo insieme. Questo, chiaramente, contribuirà a fomentare i dubbi di chi crede che tra loro si ha in atto un ritorno di fiamma.

In merito ad Armando, invece, il napoletano sta conoscendo delle nuove corteggiatrici e della puntata odierna scopriremo cosa è successo. Anche Biagio ha avviato una nuova conoscenza, tuttavia, pare che le cose non andranno esattamente nel migliore dei modi. In studio, dunque, non mancheranno momenti durante i quali ci saranno aspri diverbi e discussioni piuttosto concitate. Non ci resta che attendere la messa in onda per scoprire tutto quello che accadrà.