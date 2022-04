Isola dei famosi, gaffe della regia: Ilary Blasi beccata mentre credeva di non essere ripresa

Nel corso dell’ultima messa in onda dell’Isola dei famosi si è verificata una gaffe da parte della regia del programma. Mentre era in onda un blocco dedicato ad alcuni concorrenti, infatti, è stato commesso probabilmente un errore.

La conduttrice, infatti, è stata inquadrata di soppiatto, mentre era intenta a fare tutt’altro che seguire la clip. Resasi conto di essere inquadrata, poi, vediamo che cosa ha fatto.

La gaffe della regia dell’Isola dei famosi

Tra gli episodi più esilaranti accaduti all’Isola dei famosi c’è stata una gaffe da parte della regia. Durante la puntata, infatti, c’è stato un momento in cui la conduttrice ha mandato in onda un filmato volto a mettere in evidenza alcune dinamiche che si sono verificate in questi giorni in Honduras. Nel bel mezzo del filmato, però, è accaduto qualcosa di inaspettato. Nello specifico, infatti, l’inquadratura ha smesso di riprendere i naufraghi ed è finita sulla conduttrice.

Quest’ultima, quindi, è stata beccata mentre era intenta a ripassare il copione per essere preparata su cosa fare e dire nei momenti successivi al filmato. Ad un certo punto, però, la moglie di Francesco Totti si dev’essere resa conto dell’errore, pertanto, ha scoperto di essere inquadrata dalle telecamere in quel momento. Per tale motivo, ha subito smesso di fare quello che stava facendo.

La reazione di Ilary Blasi

Ilary, infatti, dopo la gaffe della regia dell’Isola dei famosi, ha “finto” di provare interesse per il filmato che stava andando in onda ed ha cominciato a seguirlo. Il pubblico da casa, però, non ha potuto fare a meno di notare l’errore. Sui social, infatti, sono stati in molti a pubblicare commenti a riguardo, soprattutto su Twitter. La maggior parte delle persone è apparsa divertita da questa simpatica burla, forse involontaria, della regia.

Altri, invece, ci hanno tenuto a porre l’accento sul comportamento di Ilary, la quale non ha mostrato alcun interesse per il filmato andato in onda in quel momento. Ad ogni modo, dopo la gaffe, la conduttrice non è minimamente intervenuta sulla faccenda. Al termine del filmato, infatti, la Blasi è andata avanti nella conduzione come se nulla fosse mai accaduto. Anche gli opinionisti, che le stanno facendo da spalla nel corso delle puntate, hanno ignorato la faccenda e si sono soffermati solo sulla disamina della clip appena mostrata poco prima.