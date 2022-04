Roger ubriaco all’Isola dei famosi: il retroscena e cosa è successo in Honduras

Come tutti i telespettatori dell’Isola dei famosi avranno avuto modo di vedere, nella puntata di ieri Antonio Zequila ha accusato Roger di essere arrivato ubriaco in hotel. Queste insinuazioni hanno generato molto sgomento, al punto che sul web molti si stanno facendo delle domande.

Il pubblico, infatti, è curioso di sapere i retroscena di questo episodio menzionato dall’attore. Vediamo, dunque, che cosa pare sia successo in Honduras poco prima dell’avvio del reality show.

Cosa accade prima che parta l’Isola dei famosi ai concorrenti

La scorsa messa in onda dell’Isola dei famosi è stata contraddistinta da uno scontro piuttosto acceso tra Antonio Zequila e Roger Balduino in quanto il primo ha accusato il secondo di essere giunto in hotel ubriaco. Nello specifico, tutti i concorrenti sono soggetti ad un periodo di permanenza in hotel tutti insieme prima che parta ufficialmente il reality show. Questo serve sia per preparare i naufraghi all’avventura sia per effettuare un periodo di quarantena a causa della pandemia in questo periodo specifico.

In tale fase, il gioco non è ancora avviato, pertanto, i concorrenti non sono tenuti a rispettare tutte le regole del programma. Proprio per questo, spesso capita che qualcuno si conceda qualche piccolo sfizio prima della privazione assoluta che parte nel momento in cui si dà il via al programma. Tutti i fan della trasmissione, infatti, ricorderanno il “Canna-gate” di un po’ di tempo fa di cui si resero protagonisti Eva Henger e Francesco Monte.

Il retroscena su Roger ubriaco in hotel

Ebbene, nella puntata di ieri dell’Isola dei famosi, è stato Zequila ad accusare Roger di essersi comportato in maniera poco edificante arrivando ubriaco in hotel il primo giorno. Il ragazzo è rimasto di sasso dinanzi la confessione di Antonio, sta di fatto che non è riuscito a trovare le parole giuste per replicare. Ad intervenire, però, è stata la padrona di casa. Ilary Blasi, infatti, ha esortato Antonio a smetterla in quanto il reality comincia quando si accendono le telecamere. Tutto quello che è accaduto prima non è affare di nessuno.

Stando a quanto emerso, dunque, pare che, in occasione del primo incontro tra tutti i naufraghi, Roger si fosse presentato in condizioni non proprio stabili. Inoltre, pare che non avesse neppure riposato la notte, pertanto, non era affatto pronto ad assimilare tutte le informazioni date dallo staff del programma.