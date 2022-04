Jeremias Rodriguez è gay? Spunta un inedito retroscena: parla la sua famiglia

In queste ore, sta circolando sul web una notizia piuttosto inaspettata su Jeremias Rodriguez e sul fatto che possa essere gay. Il rumor, in realtà, risale ad un po’ di tempo fa, ma è tornato in auge in queste ore a causa di alcune dichiarazioni di Antonio Zequila.

Nello specifico, infatti, l’attore ha raccontato di essere in possesso di un segreto riguardante Jeremias che custodirebbe dopo un giuramento fatto a Gustavo. Il segreto riguarda l’orientamento sessuale del giovane? Vediamo cosa è emerso.

Le precedenti allusioni su Jeremias: è gay?

Jeremias Rodriguez è gay? Questa è la domanda che in molti si stanno ponendo in queste ore. Tutto è nato a seguito delle dichiarazioni di Zequila in merito alla famiglia Rodriguez. L’attore ha recentemente dichiarato di essere in possesso di informazioni piuttosto interessanti sulla famiglia di Belen. Tuttavia, ha giurato a papà Gustavo che non avrebbe parlato assolutamente di nulla, pertanto, sul web non resta da fare che supposizioni.

In queste ore, alcuni utenti stanno ipotizzando che il segreto in questione possa riguardare l’orientamento sessuale di Jeremias. Un po’ di anni fa, infatti, quando il ragazzo partecipò al GF Vip, Simona Izzo fece delle allusioni piuttosto pesanti a riguardo. Nello specifico, la donna disse che in casa ci fossero delle persone che provavano in tutti i modi a reprimere la propria omosessualità. All’epoca venne fatto il nome proprio del fratello di Belen e Cecilia.

L’oscuro segreto di Rodriguez crea sgomento

Queste voci, però, furono drasticamente smentite dalla famiglia del giovane. Soprattutto sua madre, infatti, intervenne per accusare la Izzo di aver fatto delle illazioni davvero gravissime senza cognizione di causa. In queste ore, però, la questione è tornata alla ribalta dopo le allusioni di Antonio sul segreto della famiglia di Belen in merito al periodo oscuro del naufrago.

Ad ogni modo, almeno per il momento, non ci sono le basi per insinuare che Jeremias Rodriguez sia davvero gay e stia provando a tutti i costi a reprimere questo suo orientamento. Attualmente, infatti, il ragazzo appare felicemente fidanzato. Il periodo oscuro vissuto da Jeremias, dunque, non avrebbe nulla a che fare con questo argomento. Ad ogni modo, non ci resta che attendere per vedere se la famiglia, o lui stesso direttamente dall’Honduras, diano qualche informazione in più a riguardo.