Cecilia Rodriguez smaschera l’Isola dei famosi: “Tutto organizzato” la reazione di Ilary

Quando si parla di reality show è inevitabile domandarsi se quello che accade sia tutto vero oppure se ci sia qualcosa di “organizzato”. Ebbene, stando a quanto rivelato da Cecilia Rodriguez, pare proprio che all’Isola dei famosi ci siano delle cose alquanto finte.

La showgirl, infatti, ha ammesso che una prova a cui si sottopose lei qualche anno fa fu del tutto pilotata dalla produzione. I presenti in studio sono rimasti spiazzati da queste affermazioni, pertanto, vediamo come ha reagito Ilary Blasi.

La confessione di Cecilia sui giochi truccati dell’Isola dei famosi

Cecilia Rodriguez si è lasciata scappare qualcosa di troppo sull’Isola dei famosi. L’anno corso la showgirl sbarcò in Honduras per fare una sorpresa al suo fidanzato Ignazio Moser. In tale occasione, la donna era in compagnia di Arianna Cirrincione, fidanzata di un altro naufrago, Andrea Cerioli. Le due donne si sarebbero dovute scontrare nella difficile prova del “girarrosto”. La vincitrice, poi, avrebbe avuto la possibilità di incontrare il suo fidanzato, mentre l’altra sarebbe dovuta tornare a casa.

Ebbene, nel parlare di questa faccenda, Cecilia ha svelato che tale prova fosse stata organizzata dagli autori. Nello specifico, le due ragazze sapevano perfettamente che a trionfare sarebbe dovuta essere Cecilia, tuttavia, Arianna è caduta molto prima rispetto a quanto era stato stabilito. Con queste affermazioni, però, la sorella di Belen ha sollevato un vero polverone.

La reazione di conduttrice e opinionisti alle parole della Rodriguez

Moltissimi utenti, infatti, hanno cominciato a farsi delle domande sull’Isola dei famosi dopo le dichiarazioni di Cecilia Rodriguez e a credere che tutto sia organizzato. Sulla faccenda, dunque, sono intervenuti anche gli opinionisti di questa edizione del reality show e la padrona di casa. Nicola Savino, ad esempio, ha chiesto sbalordito a Cecilia come fosse possibile che si trattasse di una prova organizzata.

Per quanto riguarda la Blasi, invece, la donna ha liquidato immediatamente la faccenda interrompendo Cecilia e passando a parlare di un’altra questione. Sul web, però, gli utenti non hanno potuto fare a meno di sbizzarrirsi con i commenti. Cosa accadrà adesso alla Rodriguez? Gli autori prenderanno dei provvedimenti contro di lei per le cose che si è lasciata scappare nel corso della precedente messa in onda del reality show incentrato sulla sopravvivenza? Non ci resta che attendere per scoprirlo.