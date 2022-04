Il Paradiso delle signore trama 14 aprile: Ferdinando offre denaro a Flavia

La trama della puntata del 14 aprile del Paradiso delle signore rivela che Flavia confesserà a Ferdinando Torrebruna di essere gravemente malata. Quest’ultimi, preso dal dispiacere, si offrirà di fornire alla donna il denaro per fare una delicata operazione.

Nel frattempo, Dante continuerò ad agire alle spalle di Beatrice, la quale sarà sempre più sospettosa nei suoi confronti. Per quanto riguarda Vittorio, invece, Conti farà di tutto per impedire a Dante di portare a termine i suoi loschi piani.

Il losco piano di Dante va avanti al Paradiso delle signore

Nel corso della puntata dei giovedì 14 aprile del Paradiso delle signore vedremo che Dante continuerà a portare avanti i suoi piani misteriosi con alcuni imprenditori americani. Beatrice, chiaramente, sarà all’oscuro di tutto, tuttavia, la donna comincerà ad avere dei sospetti sempre più importanti. La protagonista, infatti, comincerà ad apparire piuttosto turbata in quanto è intenzionata a scoprire per quale ragione il suo uomo si comporti in un modo così ambiguo. Quello che poi scoprirà, però, sarà per lei devastante.

Vittorio, dal canto suo, non resterà certamente inerme nel vedere dinanzi il comportamento di Romagnoli. A tal proposito, il direttore dello shopping center deciderà di rivolgersi a Roberto. In particolar modo, gli chiederà di indagare su Dante e di monitorare tutti i suoi movimenti nella speranza di scoprire che cosa stia tramando di così losco. Riusciranno nel loro intento?

Trama 14 aprile: l’offerta di Torrebruna per Flavia

Le anticipazioni della puntata del 14 aprile del Paradiso delle signore, poi, rivelano anche che Fiorenza deciderà di fare una confidenza a Torrebruna. Su esortazione di Flavia, infatti, la donna confesserà all’uomo che la madre di Ludovica sia affetta da una grave malattia. Ferdinando, chiaramente, rimarrà molto turbato da questa notizia e si offrirà per finanziare lui stesso il costoso intervento a cui la donna deve sottoporsi per avere salva la vita.

La malattia della Brancia è tutta una finzione, studiata ad hoc dalla donna per riuscire a racimolare dei soldi per risollevare la sua precaria situazione finanziaria. Ad ogni modo, Flavia verrà messa al corrente di tutto e la donna deciderà di accettare l’offerta dell’imprenditore, ma ad una condizione. Nello specifico, infatti, Flavia gli chiederà di mantenere il segreto con Ludovica. Ferdinando accetterà la condizione della donna, tuttavia, le cose potrebbero prendere una piega inaspettata.