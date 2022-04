Oroscopo 13 aprile 2022: Ariete in trappola, Bilancia svincolati

Secondo l’oroscopo del 13 aprile, i nati sotto il segno del Capricorno non devono essere frettolosi. I Gemelli devono tenere gli occhi aperti sul lavoro e i Bilancia si sono tolti un peso.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. I nati sotto questo segno si sentono un po’ in trappola. Se non riuscite a decidervi su di una decisione da prendere, forse è il caso di seguire un po’ di più il vostro cuore. Per quanto riguarda l’amore, invece, siate più flessibili.

Toro. In questo periodo potreste fare un po’ di fatica in più ad aprirvi con le persone care. Le previsioni dell’oroscopo del giorno 13 aprile vi invitano ad essere audaci. Nel lavoro potrebbero arrivare delle opportunità del tutto nuove e inaspettate.

Gemelli. Tenete sotto controllo la situazione per quanto riguarda la sfera professionale. Cercate di non perdere la pazienza e di impelagarvi in faccende troppo complicate. Ina more avete bisogno di leggerezza.

Cancro. Gli ultimi giorni potrebbero essere stati contraddistinti da qualche piccola tensione, tuttavia, a partire da oggi ci sarà un bel miglioramento. In ambito professionale, invece, siete un po’ stanchi.

Leone. Giornata intensa sotto più punti di vista. In ambito sentimentale è importante essere meno rigidi e allargare di più gli orizzonti. Nel lavoro, invece, è meglio essere precisi e meticolosi. Meglio peccate di eccesso di zelo.

Vergine. Nel lavoro tutto procede in maniera serena e tranquilla. Non ci sono particolari situazioni che vi turbano, pertanto, siete pronti a dedicarvi anche all’amore. Qui dovete fare attenzione ad una Venere un po’ contraria in questi giorni. Mantenete la calma.

Previsioni 13 aprile da Bilancia a Pesci

Bilancia. Finalmente siete riusciti a svincolarvi da una situazione che vi stava cominciando a stare un po’ stretta nell’ultimo periodo. In ambito sentimentale dovete cercate di non lasciare nulla in sospeso.

Scorpione. Le previsioni dell’oroscopo del giorno 13 aprile vi invitano ad essere più onesti con voi stessi. Se in amore non siete pienamente soddisfatti, non esitate a palesare i problemi. Siate cortesi e diplomatici sul lavoro.

Sagittario. Gli impegni che avete vi stanno portando via molto tempo che avreste gradevolmente dedicato alla famiglia e alle persone care. Ad ogni modo, presto la situazione rientrerà, pertanto, abbiate pazienza.

Capricorno. Giornata molto produttiva sul fronte lavoro. Non restate in disparte quando si tratta di esporsi e di mettersi in gioco. In ambito sentimentale, invece, è meglio non essere frettolosi.

Acquario. Siete persone concrete, che non amano circondarsi di false speranze ed illusioni. Questo, però, con il tempo potrebbe avervi reso un po’ troppo cinici, pertanto, cercate di essere equilibrati.

Pesci. In amore ci sono degli alti e bassi, pertanto, è tempo di essere cauti. Non prendete decisioni affrettate e dettate dall’istinto. In ambito professionale, invece, meglio non essere troppo avventurosi.