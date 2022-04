Che fine ha fatto Silvano dopo la squalifica dall’Isola dei famosi? Parla il suo ufficio stampa

Silvano Michetti è stato squalificato dall’Isola dei famosi la scorsa settimana e di lui pare si sia persa ogni traccia. I fan, infatti, stanno cominciando a porsi delle domande in merito a dove possa essere finito.

Dopo che Ivano ha dichiarato di voler procedere legalmente per tutelare suo fratello per quanto accaduto, a dare qualche informazione in più ci ha pensato l’ufficio stampa del cantante. Scopriamo nel dettaglio dove si trova adesso l’ex naufrago e quali saranno le sue prossime mosse.

Dove si trova attualmente Silvano Michetti

A seguito della squalifica per bestemmia dall’Isola dei famosi 2022, Silvano Michetti ha abbandonato l’Honduras. Il cantante è stato scortato da Alvin, il quale lo ha accompagnato sulla barca che lo avrebbe portato sulla terra ferma. A distanza di alcuni giorni, però, del protagonista si sono perse completamente le tracce. Proprio per tale ragione, in molti si stanno domandando che cosa gli possa essere successo dopo la “fuga” dal programma di Canale 5.

Ebbene, Fanpage ha contattato l’ufficio stampa del protagonista e sono emersi degli aggiornamenti. Stando a quanto emerso, dopo l’allontanamento dal reality show, Silvano è salito sul primo aereo diretto per l’Italie e, attualmente, si trova in territorio nazionale. Questo, dunque, vuol dire che l’ex naufrago non si trova più in territorio honduregno. Al momento, però, Silvano si sarebbe trincerato dietro un rigido silenzio.

Il cantante rientra all’Isola dei famosi?

Questa scelta sarebbe scaturita anche dal fatto che i suoi legali stanno valutando attentamente tutto il caso in modo da capire in che modo procedere. Ricordiamo che la famiglia di Silvano ha sbottato contro l’Isola dei famosi, accusando la produzione di aver preso un provvedimento troppo rigido. Secondo loro, infatti, l’espressione poco chiara e udibile del cantante non può essere associata a blasfemia.

Proprio per tale ragione, la famiglia si è detta pronta ad agire legalmente contro il programma. Al momento, però, non ci sono aggiornamenti a riguardo, anche perché queste cose hanno dei tempi piuttosto lunghi. Ad ogni modo, pare sia completamente da escludere l’ipotesi che l’ex naufrago possa tornare nel programma, come si era vociferato qualche giorno fa. Al momento, Ivano si trova attualmente in nomination, pertanto, non ci resta che attendere per vedere se il protagonista raggiungerà suo fratello in Italia oppure se proseguirà la sua avventura.