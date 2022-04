Paola Caruso squalificata da La Pupa e il Secchione: reazione post puntata e bufera sul web

Come tutti i telespettatori de La Pupa e il Secchione Show avranno avuto modo di vedere, nella puntata di ieri del programma è stata squalificata Paola Caruso. Barbara D’Urso è apparsa piuttosto furiosa nei suoi confronti in quanto la giovane si è resa protagonista di atteggiamenti troppo violenti in villa.

Ad ogni modo, questa decisione ha sollevato un bel polverone sui social. In molti si sono trovati d’accordo con la scelta di eliminare la Bonas, tuttavia, non hanno apprezzato un’altra decisione. Vediamo di cosa si tratta.

La reazione di Paola Caruso alla squalifica da La Pupa e il Secchione Show

Paola Caruso è stata ufficialmente squalificata da La Pupa e il Secchione Show. Tale decisione è stata presa a seguito di alcuni comportamenti impropri adoperati dalla giovane contro Mila Suarez. Nello specifico, l’ex pupa ha aggredito verbalmente e anche fisicamente la sua compagna d’avventura e poi pare abbia avuto un malore. Simili comportamenti, però, non possono essere tollerati dallo staff del programma, pertanto, la produzione ha optato per l’imminente allontanamento della donna.

Quest’ultima non l’ha presa affatto bene, sta di fatto che ha manifestato la volontà di andare via autonomamente prima di scoprire l’esito del provvedimento. Questo ha fatto infuriare la conduttrice, che non ha risparmiato una lavata di capo alla giovane. Ad ogni modo, dopo l’episodio, Paola è letteralmente sparita. Chi gestisce l’account Instagram della showgirl lo ha reso privato ed ha bloccato molti commenti.

Il web furioso per il provvedimento, ecco perché

Nel frattempo, però, moltissimi telespettatori de La Pupa e il Secchione Show hanno sbottato dopo il provvedimento ai danni di Paola Caruso. Alessandro Rosica, ad esempio, ha registrato delle Instagram Stories in cui ha reputato inaudito che il provvedimento avesse riguardato solo la Caruso. A suo avviso, infatti, anche Mila avrebbe dovuto ottenere lo stesso trattamento, poiché anche lei è colpevole di aver istigato e provocato.

Secondo Rosica, però, la Suarez sarebbe favorita in quanto ha instaurato un legame con Gianmarco Onestini, pertanto, in villa è in grado di creare delle dinamiche. Per quest’ultima, infatti, lo staff ha disposto un provvedimento decisamente più blando. Nello specifico, dovrà vivere per una settimana in uno sgabuzzino insieme al suo secchione senza la possibilità di uscire. Per molti, però, si tratta di una decisione poco equa, che non fa altro che creare delle disparità all’interno del programma.