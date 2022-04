Gaffe di Barbara D’Urso a La Pupa e il Secchione Show: errore grammaticale per la conduttrice

La quinta puntata de La Pupa e il Secchione Show è andata in onda e Barbara D’Urso si è resa protagonista di una gaffe. Una delle novità di questa edizione del programma è rappresentata dagli “Zucca quiz”.

Si tratta dei quesiti che vengono posti ai pupi e alle pupe per testare il loro livello di “pupaggine”. Ebbene, proprio in uno di questi quiz, a commettere un clamoroso errore grammaticale è stata proprio la conduttrice.

Ecco la gaffe di Barbara D’Urso

Barbara D’Urso si è resa protagonista di una gaffe clamorosa nella puntata di ieri de La Pupa e il Secchione Show. In particolar modo, la donna è solita fare delle domande ai protagonisti del reality show inerenti la cultura generale. Dato che, nella maggior parte dei casi, i pupi e le pupe non sanno mai come rispondere, la presentatrice gli dà degli indizio per riuscire a risolvere l’enigma.

Proprio mentre stava cercando di dare un suggerimento ad uno dei concorrenti, però, la protagonista ha commesso un errore. Nello specifico, doveva suggerire ad un pupo di pronunciare l’aggettivo “noioso” ed ha adoperato come sinonimo “borioso”. Sui social, però, in men che non si dica gli utenti sono accorsi per commentare l’accaduto e per prendere in giro la padrona di casa per l’errore commesso. (Continua dopo la foto)

Gli ascolti de La Pupa e il Secchione Show

La gaffe di Barbara D’Urso, a La Pupa e il Secchione Show, dunque, non è passata certamente inosservata. Al momento, però, la padrona di casa del programma di Italia 1 non è ancora intervenuta per commentare l’accaduto e per rispondere ai numerosi commenti divertenti degli utenti di Twitter. Tuttavia, è probabile che lo farà nelle prossime ore. Intanto, gli ascolti della quinta puntata del programma pare siano piuttosto stabili.

Purtroppo, questo nuovo format non sta dando esattamente i risultati sperati, in quanto gli ascolti si mantengono sempre piuttosto bassi. Un lieve aumento si è verificato in occasione della scorsa puntata, in cui tra gli ospiti per una sera c’è stato Alex Belli. Ieri, invece, è stata la volta di Malena e anche lei è riuscita ad intrattenere discretamente i telespettatori e i presenti in studio. Per tale ragione, anche ieri sera lo share è stato poco sotto il 9% con circa 1 milione e 300 mila telespettatori sintonizzati.