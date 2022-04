Il Paradiso delle signore anticipazioni 15 aprile: Beatrice ha un brutto incidente

Le anticipazioni della puntata del 15 aprile del Paradiso delle signore rivelano che Beatrice sarà protagonista di un brutto incidente. Le condizioni di salute della donna saranno fortemente compromesse.

Adelaide, invece, assisterà ad un bacio molto passionale tra Umberto e Flora. Marcello, dal canto suo, scoprirà che sarà Torrebruna a finanziare l’intervento di Flavia, pertanto, verrà pervaso da un sentimento di malessere.

Adelaide fa una scoperta al Paradiso delle signore

Nel corso della puntata di venerdì 15 aprile del Paradiso delle signore vedremo che Marcello sarà spiazzato da una notizia. Nello specifico, Barbieri apprenderà che Ferdinando Torrebruna si sia prodigato per aiutare Flavia a fare fronte alla difficile situazione economica che sta vivendo. Nello specifico, il protagonista ha deciso di finanziare l’intervento a cui crede che la donna debba sottoporsi per fronteggiare un’inaspettata malattia.

In realtà Flora non è affatto malata, ma ha inventato questa storia in quanto vessa in situazioni economiche piuttosto difficili. Ad ogni modo, nel momento in cui Marcello scoprirà la cosa, proverà un senso improvviso di dolore e di impotenza. Flora, dal canto suo, ha deciso di lasciare villa Guarnieri. La donna, però, prima di andare via avrà un momento di confronto con il commendatore. In tale occasione, infatti, i due si lasceranno andare ad un bacio appassionato. Il tutto, però, avverrà sotto gli occhi di Adelaide che, chiaramente, resterà molto turbata dalla cosa.

Beatrice ha un incidente nella puntata del 15 aprile

Su di un altro versante, poi, nella puntata del 15 aprile del Paradiso delle signore vedremo anche che Marco e Stefania si avvicineranno sempre di più. I due, ormai, si sono dichiarati i loro sentimenti, pertanto, sono venuti allo scoperto, almeno tra di loro. Gemma, però, non sembrerà intenzionata a rassegnarsi. La ragazza, infatti, continuerà a provarle tutte pur di riuscire a riconquistare l’uomo che ama.

In merito a Beatrice, infine, la donna ha scoperto l’oscuro segreto di Dante Romagnoli. La protagonista, infatti, sa tutto sugli affari che il protagonista sta intrattenendo oltreoceano e rimarrà molto turbata. Le sue condizioni mentali saranno così confusionarie al punto che la donna sarà vittima di un brutto incidente. Nel momento in cui verrà ritrovata, la protagonista non sarà cosciente. Per questo, la persona che la troverà la porterà immediatamente in ospedale e informerà le persone a lei vicine. Inutile dire che Vittorio ne sarà devastato.