Uomini e Donne anticipazioni 14 aprile: Biagio risoluto, scattano baci

Le anticipazioni della puntata del 14 aprile di Uomini e Donne rivelano che Biagio si troverà al centro dello studio a prendere delle decisioni molto importanti. In studio, poi, continuerà il dibattito che, nella scorsa puntata, ha visto come protagonisti Armando e Riccardo.

Quest’ultimo si sta molto avvicinando a Ida generando molto stupore nei presenti in studio. Al trono classico, invece, ci saranno dei baci e delle decisioni inaspettate. Vediamo nel dettaglio cosa accadrà.

Biagio prende una decisione a Uomini e Donne

Giovedì 14 aprile andrà in onda un nuovo appuntamento con Uomini e Donne. In tale occasione continueremo ad assistere al dibattito che ieri ha visto come protagonisti Riccardo e Armando. Quest’oggi, però, ad animare ulteriormente la situazione ci penserà Biagio. Il cavaliere siederà al centro dello studio per rapportarsi con due corteggiatrici che sta conoscendo in questo periodo. Il napoletano, però, giungerà a delle decisioni drastiche.

In primo luogo, si confronterà con Iolanda e deciderà di interrompere la conoscenza con la donna in quanto incompatibili. Successivamente, poi, si parlerà di un’altra dama con cui il cavaliere stava uscendo. Anche con lei le cose non stanno andando nel migliore dei modi, pertanto, il protagonista preferirà porre fine alla frequentazione. Biagio, dunque, tornerà ad essere libero completamente privo di frequentazioni in atto. Durante tale blocco, chiaramente, non potranno non intervenire Gianni e Tina.

Le esterne dei tronisti nella puntata del 14 aprile

Per quanto riguarda il trono classico di Uomini e Donne, invece, nella puntata del 14 aprile vedremo che Luca andrà a riprendere Lilli. Quest’ultima aveva deciso di andare via in una precedente puntata, tuttavia, il tronista ha scelto di farla tornare. Nella puntata in questione, dunque, assisteremo ad un confronto in studio tra loro. Per quanto riguarda le esterne, invece, Luca ha scelto di uscire con Aurora.

I due si sono trovati molto bene, al punto che tra loro scatterà anche un bacio molto passionale. Questo, chiaramente, creerà molto scompiglio non solo in Lilli, ma anche in Soraya. Le due dame, infatti, proprio non riescono a tollerare il fatto che il tronista sia così coinvolto da una ragazza giunta in trasmissione da così poco tempo. Anche Veronica ha fatto delle esterne. La giovane sembrerà sempre più orientata a fondare il suo percorso sulla conoscenza di Matteo e Federico.