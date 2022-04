Jeremias Rodriguez, nuovi retroscena sul suo segreto: “Coinvolte tre persone della famiglia” (FOTO)

In questo periodo sta tenendo banco il gossip inerente questo misterioso segreto che riguarda Jeremias Rodriguez e che custodirebbe tutta la famiglia. Il primo a parlare della faccenda è stato Antonio Zequila, il quale ha rivelato di aver appreso come stessero le cose direttamente da Gustavo.

In queste ore, però, a dare qualche informazione in più sulla faccenda è stato l’influencer Alessandro Rosica. Quest’ultimo, infatti, ha dato dei nuovi aggiornamenti in merito. Vediamo cosa è emerso.

Le novità sul misterioso segreto di Jeremias Rodriiguez

Il segreto che pare custodisca Jeremias Rodriguez è davvero molto pesante. Sul web in molti ne stanno parlando e stanno facendo delle supposizioni. C’è chi ha ipotizzato che possa trattarsi dell’orientamento sessuale del ragazzo, ma al momento non vi è alcuna conferma a riguardo. Ad ogni modo, la curiosità attorno alla faccenda è davvero elevata. Su Instagram, dunque, Rosica ha risposto alle domande dei fan ed ha parlato della questione facendo nuove confessioni.

In particolar modo, il protagonista ha detto che la faccenda sarebbe estremamente delicata e riguarderebbe tre membri su cinque della famiglia Rodriguez. Questo, dunque, vuol dire che, oltre a Jeremias, sono coinvolte altre due persone tra Belen, Cecilia, Gustavo e mamma Veronica. L’influencer, poi, ha aggiunto anche un’altra dichiarazione che sta fomentando sempre di più i dubbi e la curiosità dei fan.

Cosa si sa fino ad ora e le reazioni di Belen e Cecilia

Nello specifico, ha detto che, nel momento in cui è venuto a conoscenza del segreto di Jeremias Rodriguez, ha provato a fare di tutto per aiutare sia il ragazzo sia la famiglia. Purtroppo, però, sembra non sia riuscito nel suo intento. Al momento, dunque, le ipotesi sono ancora tante. Ricordiamo che Antonio Zequila, in precedenti occasioni. ha dichiarato che si tratta di una cosa molto delicata per il quale sia lui sia Gustavo sono scoppiati in lacrime.

L’attore, però, ha giurato al suo ex compagno d’avventura dell’Isola dei famosi che non avrebbe rivelato a nessuno le confidenze apprese. Nel frattempo, né Belen né Cecilia sono intervenute sui social per dare qualche delucidazione in più sulla faccenda. Le due, infatti, si stanno semplicemente limitando a sostenere loro fratello e loro padre nel corso di questa avventura all’interno del reality show incentrato sulla sopravvivenza. Non ci resta che attendere, dunque, per vedere se ci saranno altre novità.