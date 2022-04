Nuova fiamma per Francesco Oppini? Ecco con chi è stato avvistato (FOTO)

In questo periodo si sta molto parlando di Francesco Oppini e del fatto che pare abbia già trovato una nuova fiamma dopo Cristina. I due sembrano essersi lasciati da un po’ di tempo, anche se il commentatore sportivo sta preferendo mantenere massimo riserbo sui social.

Come spesso accade in questo ambiente, però, le notizie circolano a prescindere dalle dichiarazioni dei protagonisti. Pertanto, vediamo tutto quello che è emerso in questo periodo sul conto di Francesco.

Gli aggiornamenti sulla fine della storia tra Francesco e Cristina

Da un po’ di giorni non si fa altro che parlare del fatto che Francesco Oppini pare abbia interrotto la relazione con Cristina e, forse, potrebbe avere già una nuova fiamma. La notizia ha cominciato a circolare a seguito della pubblicazione delle foto e dei video inerenti il quarantesimo compleanno del figlio di Alba Parietti. In tutti i contenuti mostrati, infatti, ci sono parenti, amici, ma al fianco del giovane manca proprio la sua Cristina.

Questo, quindi, ha immediatamente acceso i sospetti che tra loro potesse essere successo qualcosa di serio. A “confermare” la faccenda, poi, ci ha pensato implicitamente Francesco, il quale ha continuato a non parlare della cosa e a non mostrare contenuti in compagnia della sua donna. Attraverso il profilo Instagram dell’influencer Alessandro Rosica, però, sono trapelati dei nuovi aggiornamenti. Nello specifico, infatti, pare che la coppia abbia deciso di chiudere la storia già da alcune settimane.

Ecco la presunta nuova fiamma con cui è stato avvistato Oppini

In merito ai motivi non ci sono assolutamente informazioni, tuttavia, un precedente commento di Cristina lascia intendere che tra i due possa essersi spezzato qualcosa. Ad ogni modo, Rosica ha riportato anche un’altra segnalazione. Un utente, infatti, ha detto di essere a conoscenza del fatto che Francesco Oppini abbia una nuova fiamma. Il figlio della Parietti sarebbe stato avvistato in compagnia di una ragazza molto giovane con i capelli biondi.

La sua età sarebbe di 24 anni. Ad ogni modo, l’influencer ha dichiarato che, almeno per il momento, non ci sono informazioni concrete circa un ipotetico nuovo fidanzamento per Francesco. Quest’ultimo pare si stia semplicemente divertendo una volta interrotta una storia molto lunga, che sembrava destinata a grandi cose. in merito a Cristina, infine, Rosica si è semplicemente limitato a definirla una “santa donna”. Cosa avrà voluto intendere?