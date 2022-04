Clarissa Selassié organizza finte paparazzate? Il brutto gesto contro Sophie (FOTO)

Una volta terminati i reality show non è semplice per gli ex protagonisti farsi ricordare dal pubblico. Talvolta, infatti, è necessario “inventarsi” qualcosa per riuscire a rimanere a galla. Ebbene, questo sarebbe proprio il comportamento che starebbe adoperando Clarissa Selassié, in quanto pare abbia organizzato delle finte paparazzate.

A sganciare questa bomba è stato Alessandro Rosica, che su Instagram ha fatto delle dichiarazioni davvero molto pesanti contro la principessa. Vediamo nel dettaglio che cosa è emerso.

La bomba sulle finte paparazzate di Clarissa

Le principesse Selassié, nel bene o nel male, stano continuando a far parlare di sé. Tra loro, però, una in particolare si sta contraddistinguendo per alcuni comportamenti un po’ bizzarri. Alcuni utenti di Instagram, infatti, hanno notato che Clarissa abbia bloccato dai social Sophie Codegoni. Il rapporto tra l’influencer e le principesse sembrava destinato a durare tanto, tuttavia, qualcosa non è andata come doveva.

Alessandro Rosica, però, nel leggere questi commenti, non ha potuto fare a meno di sganciare una piccola bomba. Nello specifico, infatti, il protagonista ha detto che Clarissa Selassié è un personaggio completamente inaffidabile in quanto è solita organizzare delle finte paparazzate. Stando a quanto emerso, infatti, la giovane contatterebbe dei fotografi per farsi riprendere in compagnia di personaggi famosi per creare un po’ di sgomento e far parlare di sé.

L’astio tra la Selassié e Sophie Codegoni è vero o è una strategia?

Questo sembra essere un po’ l’atteggiamento scorretto di cui è stato accusato Alex Belli un po’ di tempo fa. Ad ogni modo, proprio in virtù di questo, Rosica ha detto di non dare peso alle mosse di cui Clarissa Selassié si rende protagonista sui social, in quanto, chi organizza finte paparazzate, non può essere minimamente preso in considerazione. Sophie, dal canto suo, non è minimamente intervenuta sulla faccenda, pertanto, non ha fornito nessuna spiegazione ulteriore in merito al presunto astio di Clarissa nei suoi confronti.

Ad ogni modo, tra le due potrebbe non scorrere buon sangue a seguito delle voci secondo cui la principessa ci avrebbe provato con Alessandro Basciano mentre la Codegoni era ancora nella casa del Grande Fratello Vip. Anche Clarissa non è intervenuta per smentire tutte le insinuazioni che stanno circolando sul suo conto. Pertanto, non ci resta che attendere per vedere se ci saranno delle novità in merito.