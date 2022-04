Cambio programmazione Isola dei famosi, salta una diretta: i motivi e quando ritorna

In queste ore è trapelato un cambio di programmazione per quanto riguarda la messa in onda dell’Isola dei famosi. Il reality show di Canale 5, nel corso della prossima settimana, subirà delle variazioni.

Nello specifico, una diretta salterà per lasciare il posto ad un altro genere di intrattenimento. Vediamo nel dettaglio cosa succederà e quando tornerà regolarmente in onda il programma di Ilary Blasi.

Salta una puntata dell’Isola dei famosi: il cambio programmazione del 21 aprile

Mediaset ha deciso di apportare delle modifiche ai palinsesti di Canale 5. Il programma coinvolto da questo cambio di programmazione è l’Isola dei famosi. Di consueto, infatti, il reality show sta andando in onda il lunedì e il giovedì. La prossima settimana, però, questo non avverrà. In particolar modo, infatti, la puntata di giovedì 21 aprile non verrà trasmessa come di consueto su Canale 5. Al posto del programma condotto da Ilary Blasi andrà in onda un film in prima visione assoluta che si chiama “Un figlio di nome Erasmus”.

La puntata di lunedì 18 aprile, invece, non subirà nessun tipo di modifica. A partire dalla settimana successiva, invece, la programmazione tornerà con due appuntamenti a settimana, tuttavia, le novità non sono affatto finite qui. Stando a quanto trapelato da Mediaset, infatti, anche la puntata di giovedì 28 aprile subirà un piccolo cambiamento rispetto al solito.

Salta anche una diretta e provvedimento disciplinare

La messa in onda, infatti, non verrà trasmessa in diretta, ma in differita. Le registrazioni, dunque, dovrebbero essere effettuate nel pomeriggio, pertanto, Ilary Blasi, Nicola Savino e Vladimir Luxuria non saranno in diretta. Il motivo risiede nel fatto che, come già accaduto l’anno scorso, partirà la nuova edizione di Supervivientes, il reality show spagnolo sempre incentrato sulla sopravvivenza. Onde evitare un accavallamento per la produzione dei due reality show, dunque, L’Isola dei famosi ha deciso, anche stavolta, di lasciare campo libero ai colleghi spagnoli.

Nel frattempo, dall’Honduras sono giunte delle tristi notizie per i naufraghi. Estefania Bernal ha infranto una regola in quanto ha rivolto la parola a Guendalina, membro del gruppo opposto a quello della modella. Il regolamento vuole che le due compagini non interagiscano in alcun modo tra di loro. Pertanto, la produzione ha punito tutti i concorrenti con un provvedimento disciplinare caratterizzato dalla privazione del fuoco per ben 24 ore. Inutile dire quanto sia stato elevato il malcontento di tutti i partecipanti.