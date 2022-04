Il Paradiso delle signore trama 18 aprile: scontro tra Dante e Vittorio, Ferdinando si dichiara

La trama della puntata di lunedì 18 aprile del Paradiso delle signore rivela che Vittorio e Dante avranno uno scontro molto acceso. L’incidente subito da Beatrice ha fatto perdere completamente il controllo a Conti, il quale reputa il suo avversario responsabile dell’accaduto.

Su di un altro versante, poi vedremo che Ferdinando Torrebruna deciderà di dichiararsi a Ludovica e la cosa non lascerà indifferente la ragazza. Nel frattempo, anche tra Umberto e Adelaide ci saranno degli sviluppi.

Dura lite tra Vittorio e Dante al Paradiso delle signore

Nel corso della puntata del 18 aprile del Paradiso delle signore vedremo che Vittorio sarà distrutto per quanto accaduto a Beatrice. Conti non potrà fare altro che informare tutta la famiglia del grande magazzino del fatto che la contabile abbia avuto un incidente. Tutti, chiaramente, si mostreranno estremamente dispiaciuti e non potranno fare a meno di esortare Vittorio a tenerli aggiornati circa gli sviluppi.

Intanto, Beatrice sarà ancora in coma e questo fomenterà ancora di più il risentimento di Conti nei confronti di Dante. Quest’ultimo, infatti, rivendicherà il diritto di assistere Beatrice in quanto innamorato di lei. Vittorio, però, non glielo permetterà in quanto sarà sempre più convinto del fatto che le intenzioni del suo interlocutore non siano oneste e sincere nei riguardi della cognata. Pertanto, tra i due nascerà uno scontro davvero molto acceso.

Ludovica spiazzata da Ferdinando nella puntata del 18 aprile

Nella puntata del 18 aprile del Paradiso delle signore, poi, vedremo anche che ci saranno sviluppi tra Ludovica e Ferdinando. Quest’ultimo, dopo il gesto compiuto nei confronti della madre della giovane, deciderà di dichiararsi alla ragazza. Quest’ultima non resterà certamente indifferente alla cosa. Questo, infatti, la spingerà ad avere dei disguidi con Marcello. Il loro rapporto, purtroppo, sembrerò sul punto di crollare drasticamente.

Barbieri, intanto, si sentirà inferiore a Torrebruna in quanto non è riuscito a dare una mano a Flavia per fronteggiare le sue difficoltà economiche. Il fatto che, invece, Ferdinando ci sia riuscito gli creerà un danno morale. A villa Guarnieri, intanto, ci saranno delle novità. In particolar modo vedremo che Flora comincerà a vagare con la fantasia e ad immaginare che tra lei e Umberto possa nascere qualcosa di romantico e concreto. Quest’ultimo, invece, farà di tutto per ripristinare il rapporto con Adelaide. Il suo obiettivo sarà dimostrarle che ci tiene molto a lei.