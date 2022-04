Oroscopo 15 aprile 2022: Gemelli bloccati, Sagittario rilassati

Secondo l’oroscopo del 15 aprile, i nati sotto il segno dell’Ariete devono essere meno irruenti. I Sagittario devono rilassarsi, mentre gli Scorpione hanno bisogno di una pausa.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. La Luna è un po’ contraria, pertanto, potrebbe essere molto semplice incappare in qualche spiacevole discussione. Cercate di non essere troppo irruenti e severi con voi stessi e con gli altri.

Toro. Secondo l’oroscopo del giorno 15 aprile, i nati sotto questo segno potrebbero trovarsi a dare i conti con una situazione inaspettata sul fronte dei sentimenti. Nel lavoro, invece, tutto è stabile.

Gemelli. I nati sotto questo segno si sentono un po’ impacciati e bloccati. Cercate di mantenere la calma e di non prendere decisioni presi dall’ansia. Nel lavoro ci vuole flessibilità.

Cancro. Siete persone che tendono ad avere tutto sotto controllo, ma quando vi sfugge qualcosa, andate in tilt. Pertanto, cercate di essere cauti e di non prendere fischi per fiaschi. Soprattutto sul lavoro ci vuole concentrazione.

Leone. La quiete dopo la tempesta. Dopo aver vissuto qualche momento di up and down in amore, adesso è tempo di recuperare. In ambito professionale, invece, ci sono delle decisioni da prendere.

Vergine. Buon momento se state pensando di cimentarvi in un nuovo progetto. Dal punto di vista sentimentale potreste ricevere qualche sorpresa inaspettata. In amore, invece, ci sono delle cose da rivedere.

Previsioni da Bilancia a Pesci 15 aprile

Bilancia. Risvolti interessanti sul fronte dei sentimenti. Se avete cominciato da poco una relazione, potrebbero esserci delle belle novità in arrivo. Sul lavoro dovete essere un po’ più lungimiranti.

Scorpione. Urge una pausa. I nati sotto questo segno stanno sforzando un po’ troppo la propria mente e il proprio corpo. Per tale motivo, sembra necessario ritagliarsi un po’ di tempo per sé.

Sagittario. L’Oroscopo del giorno 15 aprile invita i nati sotto questo segno ad essere più rilassati. Dopo aver vissuto qualche momento un po’ più burrascoso del previsto, adesso è il momento di tirare un sospiro di sollievo.

Capricorno. Prendete di petto i problemi, questo è il modo migliore per affrontarli senza troppe complicazioni. In amore dovete essere un po’ più attenti alle esigenze del partner, altrimenti potrebbe sentirsi trascurato o trascurata.

Acquario. In amore ci sono delle belle sorprese in arrivo. Cercate di non essere troppo frettolosi e lasciate al partner la possibilità di agire secondo i suoi tempi. Nel lavoro, invece, dovete essere pazienti.

Pesci. Giornata molto interessante per quanto riguarda la sfera professionale. Se siete indecisi su una decisione da prendere, forse è il caso che vi fermiate un attimo e riflettiate sul da farsi.