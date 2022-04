Bomba su Ida e Riccardo, si sentivano già fuori Uomini e Donne? “Tutta una farsa” (FOTO)

In queste ore sono trapelate sul web delle informazioni piuttosto compromettenti che riguardano il percorso di Ida e Riccardo a Uomini e Donne. A fare delle segnalazioni piuttosto forti è stato l’influencer Amedeo Venza.

Quest’ultimo, infatti, ha sganciato una vera e propria bomba rivelando che i due, in realtà, si sentissero già da prima che Guarnieri tornasse in studio. I due, dunque, starebbero prendendo in giro tutti. Vediamo nel dettaglio che cosa è emerso.

LA bomba di Venza su Ida e Riccardo

Il ritorno di Riccardo a Uomini e Donne ha scombussolato parecchio gli equilibri all’interno dello studio, specie quelli di Ida. Sul web, però, sono emerse segnalazioni che lasciano intendere una versione totalmente diversa. Amedeo Venza, infatti, ha rivelato che i due, in realtà, si siano scambiati dei messaggi e delle telefonate nei giorni precedenti il ritorno di Riccardo in studio. Tra loro, dunque, pare fosse già in atto un importante è significativo riavvicinamento.

Questo, dunque, va a compromettere drasticamente la credibilità dei due protagonisti. Quando Guarnieri è entrato in studio, infatti, la Platano si è mostrata piuttosto emozionata. La redazione l’aveva informata qualche istante prima dell’inizio della puntata circa il ritorno del suo ex. In verità, però, stando a quanto emerso da Amedeo, pare che la donna abbia finto, in quanto, sapeva già di questa novità.

La coppia sta prendendo in ghiro tutti a Uomini e Donne?

Se il contenuto di questa segnalazione dovesse essere vero, Ida e Riccardo starebbero prendendo in giro tutti a Uomini e Donne. Il ritorno di Guarnieri, infatti, non sarebbe altro che frutto di una strategia volta a giustificare il loro ipotetico ritorno di fiamma. Per il momento, però, i due protagonisti non ci sono ancora espressi sulla faccenda. Considerando che questo gossip risale a pochissime ore fa, però, è probabile che i diretti interessati non ne siano ancora venuti a conoscenza.

Intanto, però, sul web sono moltissimi i telespettatori della trasmissione convinti che tra i due ci sia un reale ritorno di fiamma. Durante le puntate, infatti, entrambi appaiono stranamente in sintonia, cosa piuttosto anomala considerando il modo brusco con cui decisero di interrompere la loro relazione diversi mesi fa. Ad ogni modo, per scoprire come andrà a finire questa storia non ci resta che attendere le prossime puntate del talk show pomeridiano.