Uomini e Donne puntata 15 aprile: baci bollenti e decisioni drastiche

Le anticipazioni della puntata di Uomini e Donne di venerdì 15 aprile rivelano che al centro dell’attenzione ci sarà Luca. Dopo aver ampiamente parlato di Veronica, infatti, l’attenzione si sposterà sull’altro tronista.

Quest’ultimo è uscito con Aurora e l’ha baciata. Tuttavia, il giovane ha deciso anche di fare dei gesti nei confronti delle altre due corteggiatrici. Al trono over, invece, ci sarà un dibattito molto acceso di cui si renderà protagonista Biagio.

Il ritorno di Lilli a Uomini e Donne

Nel corso dell’ultima puntata della settimana di Uomini e Donne, quella di venerdì 15 aprile, vedremo che Maria De Filippi chiederà a Luca di sedere al centro dello studio. La scorsa puntata si è conclusa con Veronica, la quale è uscita sia con Federica sia con Matteo. Oggi, dunque, continueremo ad assistere al dibattito tra la ragazza e i suoi corteggiatori. Successivamente, poi, verrà lasciato spazio a Salatino. Quest’ultimo ha deciso di andare a riprendere Lilli, che la scorsa volta aveva deciso di andare via.

La ragazza rimarrà molto contenta del gesto del tronista, tuttavia, subito dopo dovrà ricredersi. In studio, infatti, Maria De Filippi manderà in onda l’esterna tra il giovane e Aurora. I due sono estremamente complici, cosa che trasparirà nel corso di tutto il filmato. Al termine, poi, tra loro scatterà un bacio molto passionale. Luca non potrà fare a meno di ammettere di essere molto attratto dalla giovane.

Liti ai due troni nella puntata del 15 aprile

In studio, dunque, nasceranno delle discussioni sia con Lilli sia con Soraya. Le due attaccheranno il tronista dicendogli di essere troppo preso dalla nuova arrivata, pertanto, farebbe bene a sceglierla. Luca, però, proverà a calmare le acque dicendo di essere molto preso da tutte e tre. Al termine, poi, deciderà di ballare con Soraya. Passando ai membri del trono over, invece, nella puntata del 15 marzo di Uomini e Donne vedremo che si parlerà di Biagio.

Quest’ultimo stava conoscendo due dame, tuttavia, anche queste frequentazioni pare non stiano andando a buon fine. Come anticipato anche da Tina Cipollari, che ormai ha compreso perfettamente il carattere del napoletano, quest’ultimo deciderà di chiudere la frequentazione con entrambe. In studio poi ci saranno nuovi balli e Maria interpellerà alcuni esponenti del trono over per chiedere loro di rilasciare qualche dichiarazione sui cavalieri e le dame con cui hanno deciso di danzare.