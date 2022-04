Ignazio Moser ha tradito Cecilia Rodriguez? La reazione dei due protagonisti

In queste ore, l’influencer Alessandro Rosica ha lanciato un vero e proprio scoop che riguarda Ignazio Moser e il fatto che pare abbia tradito Cecilia Rodriguez. Tale versione dei fatti è stata confermata anche dal giornalista Gabriele Parpiglia, il quale ha aggiunto altri dettagli.

Ad ogni modo, questa non è affatto la prima volta che viene diffuso un simile scoop. Tuttavia, in questa circostanza ci sono dei dettagli piuttosto precisi. Pertanto, vediamo come hanno reagito i diretti interessati.

Ignazio ha tradito Cecilia? I dettagli sullo scoop

Alessandro Rosica ha dichiarato che Ignazio Moser abbia tradito Cecilia Rodirguez. In particolare, il protagonista ha detto che il fatto si sarebbe consumato la scorsa domenica. quando il conduttore dell’isola Party è stato avvistato in compagnia di una donna non famosa. La dama in questione sarebbe, per giunta, sposata e con dei figli, per tale ragione, Rosica ha preferito non fare il nome di questa persona onde evitare ulteriori problemi.

L’autore di questa segnalazione è apparso certo e sicuro di sé, al punto da dichiarare di essere anche in possesso di prove che certificherebbero questo ipotetico avvenuto tradimento. La notizia è stata riportata anche da Gabriele Parpiglia, il quale ha confermato la versione dei fatti dell’influencer e ha anche aggiunto che pare non si tratti neppure di un tradimento sporadico, ma ripetuto.

La reazione di Moser e la Rodriguez

La notizia circa il fatto che Ignazio possa aver tradito Cecilia sta facendo il giro del web, pertanto, vediamo come hanno reagito i due protagonisti. Moser ieri si è cimentato nella conduzione dell’Isola Party e su Instagram ha immortalato alcuni momenti in cui era in compagnia di Cecilia. I due sembravano profondamente uniti e complici, pertanto, non sembra esserci affatto aria di crisi tra loro.

In merito a Cecilia, invece, la showgirl è sparita per un po’ dai suoi social e, dopo alcune ore, p intervenuta per fare una specifica. Nel dettaglio, la donna ha detto di aver avuto una brutta influenza. Non si tratta di covid perché ha fatto sempre i tamponi, tuttavia, è stata davvero molto male. Adesso, però, grazie anche alle attenzioni e alle cure del suo compagno, si sta gradualmente riprendendo. Queste parole, dunque, lasciano presagire che tra i due non ci sia affatto aria di crisi. Pertanto, si tratterà di un ennesimo gossip fasullo, oppure i due hanno deciso di passare oltre?