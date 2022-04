Isola dei famosi, Roger e Estefania fingono? L’ex fidanzata lo smaschera: cosa è successo dopo la puntata

Nel corso della puntata di ieri dell’Isola dei famosi è intervenuta l’ex fidanzata di Roger Balduino, la quale ha mosso delle accuse molto pesanti contro il ragazzo compromettendo la sua storia con Estefania. La donna, infatti, ha fatto delle rivelazioni inedite in merito a ciò che sarebbe accaduto prima della partenza del giovane per il reality show.

Il ragazzo si è trovato a dover fronteggiare una situazione davvero imbarazzante. Intanto, sul web sono molti a credere che i due non la continua giusta. Ad ogni modo, vediamo che cosa è successo dopo la puntata.

Le dichiarazioni dell’ex di Roger all’Isola dei famosi

La credibilità della storia d’amore tra Roger e Estefania nata all’interno dell’Isola dei famosi è stata messa seriamente in discussione dall’ex del modello. Verso la parte conclusiva della puntata di giovedì del reality show, infatti, Beatriz è intervenuta dallo studio per parlare con il suo ex. La donna ha fatto delle dichiarazioni davvero inaspettate che hanno imbarazzato moltissimo il naufrago.

Nello specifico, infatti, ha rivelato che Roger le avesse detto di aspettarlo mentre era in Honduras in quanto intenzionato a riprovarci con lei una volta tornato in Italia. I due, inoltre, pare si siano sentiti per diverso tempo prima che il modello partisse per questa nuova avventura. Tale versione dei fatti va a cozzare completamente con quella esposta un po’ di tempo fa dal concorrente. Quest’ultimo, infatti, aveva dichiarato totalmente chiusa la storia con la sua ex.

La reazione di Estefania dopo la puntata

Proprio in virtù di questo, Roger si è subito avvicinato ad Estefania, probabilmente già da prima che partisse l’isola dei famosi. In hotel, infatti, pare che i due abbiano già avuto degli incontri molto ravvicinati. Ad ogni modo, durante la puntata, Il modello ha provato a difendersi, tuttavia, nessuno gli ha creduto, neppure Estefania. La ragazza, infatti, durante un fuori onda non ho potuto fare a meno di scagliarsi contro il compagno di gioco.

La giovane ha accusato il compagno di avventura di non essere stato sincero nei suoi confronti. Se la storia con la sua ex non fosse stata chiusa definitivamente lei avrebbe gradito saperlo prima di lasciarsi andare così tanto nei suoi confronti. La discussione tra i due, poi, sarebbe proseguita anche dopo la diretta. Ricordiamo che la coppia si trova attualmente in nomination contro Jeremias Rodriguez. Pertanto, cosa deciderà di fare il pubblico da casa? Queste rivelazioni comprometteranno il futuro dei due giovani all’interno del reality show?