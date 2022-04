Isola dei famosi, la produzione ha paura dei Rodriguez? L’inaspettato retroscena

Come di consueto, quando va in onda l’Isola dei famosi, l’influencer Alessandro Rosica commenta la puntata e in quella di ieri sono emerse delle inaspettate confessioni sui Rodriguez. Al termine della puntata, Jeremias ha avuto un crollo ed ha palesato, per l’ennesima volta, la volontà di abbandonare il programma.

Ilary Blasi, però, è stata molto comprensiva nei suoi confronti, anche se i suoi modi non sono stati esattamente dei migliori. Questo, dunque, ha fatto sorgere dei sospetti a molti telespettatori. Ecco cosa è successo.

Trattamento differenziato per i Rodriguez all’Isola dei famosi?

Diversi spettatori dell’Isola dei famosi hanno insinuato un dubbio molto interessante che riguarda la famiglia Rodriguez. Nello specifico, alcuni fan di Alessandro Rosica hanno notato che la produzione assumerebbe un comportamento di cortesia nei confronti della famiglia Rodriguez. Per molti, dietro questo trattamento differenziato, ci sarebbe la “paura” di inimicarsi i protagonisti dell’entourage familiare di Belen.

A scatenare queste polemiche è stata, soprattutto, Ilary Blasi. In particolare, infatti, la conduttrice si relazione sempre in modo estremamente garbato e pacato sia con Gustavo sia con Jeremias, anche se spesso i due assumono atteggiamenti ostili. Nel corso della puntata di ieri, ad esempio, il giovane ha avuto diverse reazioni animate, sia durante lo scontro con Nicolas Vaporidis, sia quando ha palesato la volontà di andare via.

Jeremias e Gustavo stremati da questa esperienza

In entrambe le circostanze, però, la conduttrice è stata estremamente tollerante, cosa che non sempre accade di riscontrare nel modo di fare di Ilary. Pertanto, la produzione dell’Isola dei famosi ha davvero “paura” dei Rodriguez? Secondo Rosica non si tratterebbe di vero e proprio timore quanto, piuttosto, di rassegnazione. Entrambi gli esponenti della famiglia di Belen e Cecilia, infatti, sembrano davvero stremati da questa esperienza.

I membri dello staff e la presentatrice in primis, quindi, non vorrebbero infierire ulteriormente in una situazione che, già di per sé, è particolarmente delicata. Ad ogni modo, Ricordiamo che Gustavo è finito su Playa Sgamada, risultando il meno votato al televoto, mentre Jeremias è in nomination contro Estefania e Roger. Nella prossima puntata, dunque, è probabile che uno dei membri della famiglia venga definitivamente eliminato dal gioco. Inoltre, è probabile anche che Jeremias metterà in atto quello che sta paventando da tempo, ovvero, l’abbandono volontario del reality show.