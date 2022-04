Il Paradiso delle signore spoiler 19 aprile: Vittorio cede il marchio, Umberto prende una decisione

Gli spoiler della puntata del 19 aprile del Paradiso delle signore rivelano che Umberto di troverà di fronte un ultimatum da parte di Adelaide, così prenderà una drastica decisione. Per quanto riguarda Vittorio, invece, si troverà a cedere dinanzi Dante.

Vittorio cede il marchio Paradiso delle signore

Nel corso della puntata di martedì 19 aprile del Paradiso delle signore vedremo che Marco deciderà di scrivere un biglietto a Stefania. Al suo interno il ragazzo ha scritto la data e l’ora di un appuntamento a cui i due decideranno di prendere parte ogni giorno. Nello specifico, i ragazzi si dovranno incontrare alle 7 in piazza. Intanto, però, mentre la love story procederà a gonfie vele, Gemma continuerà a nutrire la speranza di poter fare pace con Marco.

Proprio per tale ragione, la fanciulla farà di tutto per avere le sue attenzioni, ma riuscirà nel suo intento? L’impresa sarà molto ardua. Intanto, le condizioni di salute di Beatrice saranno davvero compromesse. Vittorio verrà preso dallo sconforto e si vedrà costretto a prendere una decisione molto importante che riguarda le sorti del Paradiso delle signore. Nello specifico, infatti, sarà obbligato a cedere il marchio a Dante. Tuttavia, il direttore detterà le sue condizioni e non accetterà affatto repliche da parte di Romagnoli.

Umberto prende una decisione nella puntata del 19 aprile

Su di un altro versante, poi, nella puntata del 19 aprile del Paradiso delle signore vedremo che Adelaide metterà alle strette Umberto. Nello specifico, la contessa lo porrà dinanzi un ultimatum. Il commendatore sarà chiamato a scegliere tra lei e Flora e, al termine di un’accurata decisione, deciderà di allontanare Flora. Quest’ultima, chiaramente, rimarrà molto male in quanto aveva investito parecchio in questa relazione e credeva di poter compiere dei passi importanti.

Ludovica, invece, si mostrerà molto comprensiva nei confronti della madre Flavia. Per tale ragione si offrirà di accompagnarla in America per risolvere alcune faccende. La cosa, chiaramente, metterà in difficoltà la Brancia, che non può assolutamente rischiare che la giovane venga a conoscenza di tutti i suoi piani. La donna, dunque, dovrà inventare uno stratagemma con la complicità di Fiorenza.