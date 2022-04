Oroscopo 16 aprile 2022: Cancro annoiati, Capricorno indaffarati

Secondo l’oroscopo del 16 aprile, i nati sotto il segno dell’Acquario necessitano di una vacanza. I Toro devono scendere a qualche compromesso, mentre i Bilancia devono venirsi in contro in amore.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Giornata di conferme per voi. Se siete in attesa di un responso, oggi potrebbero esserci delle interessanti novità. In amore è importante essere generosi e aprirsi anche al confronto.

Toro. Talvolta è necessario scendere a dei compromessi pur di andare avanti. Sia in amore sia nel lavoro è importante non essere troppo rigidi e selettivi. Cercate di allargare di più i vostri orizzonti.

Gemelli. Nella vita spesso si è posti dinanzi delle sfide e bisogna fare il possibile per riuscire a venirne a capo, Il modo migliore non è certamente quello di scappare di fronte ai problemi, bensì di prenderli di petto e affrontarli.

Cancro. Le previsioni dell’oroscopo del 16 aprile denotano giornate un po’ troppo noiose per i nati sotto questo segno. La scarsità di cose da fare potrebbe tediarvi. Ad ogni modo, cercate di sfruttare questo tempo per stare di più in compagnia delle persone care.

Leone. Siete piuttosto confusi in amore. Se avete il piede in due scarpe, forse è il caso che vi decidiate. Ci sono delle belle novità nel lavoro, ma dovete essere pronti a mettervi in gioco e a rischiare.

Vergine. Buon momento per quanto riguarda i rapporti di coppia. Se ci sono delle faccende in sospeso, è bene che le risolviate quanto prima. Non fatevi ingannare dalle apparenze, ma andate oltre.

Previsioni 16 aprile da Bilancia a Pesci

Bilancia. In amore è importante venirsi in contro a metà strada. I rapporti destinati a durare sono quelli bilanciati, in cui nessuno prevarica sull’altro. Dal punto di vista professionale ci sono dei cambiamenti.

Scorpione. Interessanti risvolti sul fronte dei sentimenti. Venere è nel segno pertanto potrebbero nascere delle occasioni degne di nota. Cercate di essere più tolleranti verso coloro i quali la pensano diversamente da voi.

Sagittario. Siete un po’ troppo impazienti. Soprattutto in amore desiderate avere tutto e subito. Se voi, però, siete soliti gettarvi a capofitto nelle relazioni, lo stesso non può dirsi necessariamente per gli altri.

Capricorno. State vivendo una fase della vostra vita particolarmente frenetica. L’Oroscopo del 16 aprile vi invita a non prendere sotto gamba le richieste del partener, altrimenti c’è il rischio che possa sentirsi trascurato.

Acquario. Chiudete i rapporti logori, che non sono in grado di apportare dei miglioramenti alla vostra vita. In amore ci sono delle scelte da fare, mentre sul lavoro state sognando una vacanza. Perché non concedervela?

Pesci. Alti e bassi in amore. Ci sono delle faccende da mettere in chiaro, pertanto, è opportuno che riflettiate attentamente prima di prendere una decisione. Nel lavoro potreste trovarvi di fronte una prova.