Uomini e Donne non va in onda il 18 aprile e torna il 19: ecco che cosa succederà

L’appuntamento con Uomini e Donne tornerà martedì 19 aprile. Nel giorno 18, infatti, ci sarà il consueto stop dovuto alla celebrazione del lunedì dell’Angelo successivo alla Pasqua. Ad ogni modo, martedì dovrebbe andare in onda la prima parte della registrazione effettuata il 9 aprile.

In tale occasione assisteremo principalmente alle dinamiche che riguardano gli esponenti del trono over. Vediamo nel dettaglio cosa dobbiamo aspettarci da questa messa in onda.

Nuovo confronto tra Ida e Riccardo a Uomini e Donne

Le anticipazioni della puntata di martedì 19 aprile di Uomini e Donne rivelano che di Gemma continuerà a non parlarsi. Molto probabilmente, le voci circolate in questo periodo circa una probabile sostituzione della donna con un’altra esponente del parterre femminile potrebbero avverarsi. Al centro dell’attenzione, infatti, ci sarà proprio quella che dovrebbe essere la degna erede della Galgani, ovvero, Ida Platano.

La dama continuerà ad interfacciarsi con Riccardo e la cosa lascerà perplessi molti presenti in studio. Dopo la scorsa puntata, infatti, i due si sono lasciati andare ad un momento di confronto che li ha avvicinati parecchio. In studio, poi, vedremo che Guarnieri si mostrerà particolarmente confuso e la cosa sembrerà riempire di gioia la Platano. Proprio per tale ragione, Tina Cipollari non potrà fare a meno di scagliarsi contro la dama accusandola di provare ancora un sentimento nei confronti del suo ex.

Nuove conoscenze e chiusure nella puntata del 19 aprile

Successivamente, poi, nella faccenda interverrà anche Gloria. Quest’ultima dirà di provare un interesse per Riccardo, tuttavia, ha intenzione di andarci con i piedi di piombo in quanto teme di soffrire poiché vede lui ancora troppo indeciso. Nella puntata del 19 aprile di Uomini e Donne, poi, vedremo che Diego continuerà la frequentazione con Aneta. Tra i due le cose procederanno a gonfie vele, tuttavia, non è escluso che possano esserci anche degli interventi a gamba tesa da parte di Armando, che prima usciva con la dama.

Per quanto riguarda Alessandro, invece, il ragazzo sta conoscendo due donne. Con una di loro, però, le cose non andranno esattamente nel migliore dei modi, pertanto, lui deciderò di interrompere la conoscenza. Con un’altra, invece, tutto sembrerà essere positivo, pertanto, continueranno ad uscire. Verso la parte conclusiva della puntata, poi, è probabile che Maria De Filippi farà scendere i tronisti, tuttavia, quasi certamente di loro si parlerà nelle puntate a seguire.