Cecilia Rodriguez difende Jeremias dopo la puntata dell’Isola dei famosi, ma fa una gaffe (FOTO)

La scorsa puntata dell’Isola dei famosi è stata piuttosto difficile per Jeremias Rodriguez e sulla faccenda è intervenuta sua sorella Cecilia. Il ragazzo, infatti, si è trovato a fare fronte a diverse situazioni piuttosto incresciose.

Il suo comportamento, però, lo ha portato a guadagnarsi numerose critiche, sia da parte degli altri naufraghi, sia dal pubblico che ha seguito la puntata. Vediamo, dunque, in che modo sono intervenuti i familiari del giovane per difenderlo.

L’intervento di Cecilia per difendere Jeremias Rodriguez

L’immagine che sta venendo fuori di Jeremias Rodriguez non è esattamente delle migliori all’Isola dei famosi, pertanto, sulla faccenda è intervenuta Cecilia. La giovane ha lasciato passare diverse ore prima di sbilanciarsi su quanto accaduto durante la puntata. Solo all’indomani, infatti, ha deciso di pubblicare un post su Instagram dedicato a suo padre e a suo fratello. In particolar modo, ha condiviso una serie di immagini riferite a Gustavo e a Jeremias e poi ha aggiunto una piccola didascalia.

Al suo interno ha scritto che la gente, purtroppo, è solita mormorare, anche quando farebbe più bella figura a restare in silenzio. L’unico modo per contrastare tutta questa cattiveria, dunque, secondo Cecilia è praticare l’allegria. Nonostante tutti contro, infatti, la showgirl ha detto che sarà sempre dalla parte di suo fratello e di suo padre, pertanto, sta continuando a sostenerli, anche se Gustavo è stato il meno votato e Jeremias è in nomination. (Continua dopo il post)

Le critiche dei telespettatori dell’Isola dei famosi

Ad ogni modo, molti utenti del web non hanno molto apprezzato l’intervento di Cecilia Rodriguez verso Jeremias. Per molti, infatti, la donna si sarebbe potuta risparmiare questo commento il quale si è rivelato estremamente di parte. Una persona non dovrebbe difendere in maniera così ostinata qualcuno solo perché è un suo parente. Nel momento in cui vengono commessi degli errori, infatti, bisognerebbe riconoscerli sempre.

Ignazio Moser, dal canto suo, è intervenuto dicendo che, purtroppo, le circostanze e alcuni naufraghi stanno facendo passare Jeremias per l’aggressivo della situazione quando, in realtà, non è affatto così. L’unica a non sbilanciarsi affatto sulla faccenda, almeno per il momento, è stata Belen Rodriguez, cosa estremamente apprezzata da molti spettatori. Ad ogni modo, adesso non resta che attendere per vedere cosa ne penserà il pubblico. Jeremias è al televoto contro Roger e Estefania, pertanto, scopriremo se il ragazzo seguirà la scia di suo padre oppure no.