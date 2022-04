Oroscopo 17 aprile 2022, classifica: Leone decisi, Acquario passionali

Secondo l’oroscopo del giorno 17 aprile, i nati sotto il segno del Cancro devono cogliere al volo delle opportunità. Gli Acquario sono in forma, mentre i Capricorno devono vivere di più alla giornata.

Oroscopo primi sei segni

1 Acquario. I nati sotto questo segno sono estremamente passionali. Se volete mettervi in gioco in amore, questo è il momento giusto. Dal punto di vista professionale, invece, ci sono delle belle opportunità in arrivo, coglietele al volo.

2 Ariete. Le previsioni dell’oroscopo di domenica 17 aprile vi invitano a trascorrere quanto più tempo possibile in compagnia delle persone care. Non vi fermate all’apparenza, in quanto potreste rimanere piacevolmente colpiti dalla sostanza.

3 Pesci. Attenti alle nuove occasioni. Questo è un momento molto positivo per quanto riguarda i nuovi incontri, pertanto, cercate di essere attenti e disponibili. Nel lavoro, invece, è opportuno valutare i pro e i contro di un nuovo progetto.

4 Leone. Siete persone tendenzialmente decise e, particolarmente in questo periodo, lo siete ancora di più. In ambito sentimentale ci sono delle titubanze, forse dovute alle situazioni nelle quali vi siete trovati in passato.

5 Vergine. Se una storia non va, forse è il caso di farsene una ragione. Non provate in tutti i modi a far andare le cose nel modo in cui desiderate voi. Ricordate che ogni impedimento è giovamento, pertanto, affannatevi di meno.

6 Capricorno. In amore se non è scattato il colpo di fulmine, non è detto che non possiate comunque costruire qualcosa di importante. Spesso le cose più belle nascono poco alla volta, pertanto, cercate di non programmare il futuro, ma vivere di più alla giornata.

Previsioni astrali 17 aprile ultimi sei segni

7 Toro. Le cose belle arrivano quando meno le si aspettano. Se desiderate ardentemente una cosa, potreste fare un po’ di fatica in più ad ottenerla. In questo momento è favorita la casualità, pertanto, prendete le cose come vengono.

8 Bilancia. Le previsioni dell’oroscopo del giorno 17 aprile vi invitano a farvi un esame di coscienza. Se delle storie non sono decollate, forse è colpa anche dei vostri atteggiamenti. Cercate di smussare i lati più spinosi del vostro carattere.

9 Scorpione. in amore è importante essere audaci. La paura di commettere degli errori potrebbe inibirvi, ma questa non è una scelta saggia. Osate sempre, perché solo mettendovi in gioco potrete riuscire ad ottenere dei buoni risultati.

10 Cancro. Anche se in amore potrebbe sorgere qualche piccola divergenza, con il dialogo e la calma si riuscirà a risolvere tutto. Dal punto di vista professionale, invece, è opportuno cogliere al volo delle opportunità senza pensarci troppo.

11 Gemelli. In amore dovete avere pazienza. Non correte troppo e, soprattutto, non giungete a considerazioni troppo affrettate. In ambito professionale, invece, ci sono dei nuovi progetti a cui prestare attenzione.

12 Sagittario. Mantenete la calma e non fatevi prendere dal panico. In questo periodo potreste essere più stressati del previsto, pertanto, cercate di mantenere la calma. Se necessario, servitevi dell’aiuto delle persone care.