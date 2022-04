Il Paradiso delle signore trama 20 aprile: brutte notizie su Beatrice, Vittorio disperato

La trama della puntata di mercoledì 20 aprile del Paradiso delle signore rivela che i medici daranno delle brutte notizie su Beatrice. A seguito dell’incidente, purtroppo, la donna riporterà dei problemi di salute molto gravi e Vittorio ne sarà devastato.

Su di un altro versante, poi, vedremo che Gloria esorterà sua figlia Stefania a non darsi per vinta in amore e a continuare ad insistere per vivere la sua storia d’amore con Marco. I due, dunque, si incontreranno e succederanno colpi di scena.

Scoppia la passione tra Marco e Stefania al Paradiso delle signore

Nel corso della puntata del 20 aprile del Paradiso delle signore vedremo che Gemma continuerà a fare di tutto per riconquistare Marco. Malgrado le cose abbiano preso una piega completamente differente, la giovane continuerà ad essere convinta che il loro amore possa trionfare. Nel frattempo, però, Marco avrà tutte altre intenzioni. Il giovane, infatti, sarà sempre più preso da Stefania e quest’ultima lo ricambia. Proprio per tale ragione, la ragazza si rifugerà da sua mamma per chiederle consiglio.

Gloria esorterà la fanciulla a seguire il proprio cuore e a non rinunciare ai suoi sentimenti. Spronata dalle parole della donna, dunque, Stefania deciderà di andare da Marco. I due, dunque, si incontreranno e avranno modo di parlare molto a lungo. Al termine del discorso, poi, si lasceranno andare ad un bacio molto lungo e passionale. Adesso, quindi, entrambi sono consapevoli dei sentimenti reciproci, pertanto, non potranno fare altro che palesarli.

Vittorio devastato nella puntata del 20 aprile

Su di un altro versante, poi, nella puntata del 20 aprile del Paradiso delle signore vedremo che Beatrice starà molto male. I medici, infatti, daranno delle brutte notizie a Vittorio per cui Conti sarà assolutamente devastato. Nel frattempo, vedremo che anche Dante sarà divorato dai sensi di colpa. In fondo è colpa anche sua se la donna ha avuto un brutto incidente in quanto era troppo scossa per le scoperte fatte. Per quanto riguarda Flora, invece, la donna riceverà una proposta inaspettata.

Nel dettaglio, infatti, una telefonata potrebbe cambiare per sempre le sorti della sua vita. La protagonista si troverà a dover scegliere se accettare una proposta che potrebbe risolvere definitivamente i suoi problemi sentimentali o rifiutarla. Se dovesse accettarla, però, la sua vita potrebbe cambiare in maniera piuttosto radicale. Cosa farà? Lo scopriremo presto.