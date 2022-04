Uomini e Donne Anticipazioni: Riccardo conteso, Veronica litiga

Anche nel week-end di Pasqua sono state effettuate delle registrazioni di Uomini e Donne e le anticipazioni sono già trapelate. Come di consueto, a dare informazioni dettagliate su quanto accaduto durante le riprese è stata la pagina Instagram Uomini e Donne classico e over.

Ciò che è stato registrato verrà trasmesso tra la fine della prossima settimana e l’inizio della seguente. Pertanto, vediamo nel dettaglio cosa è accaduto al trono classico e a quello over.

Ida e Riccardo convincono sempre meno a Uomini e Donne

Le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e Donne rivelano che Gloria deciderà di smettere di corteggiare Riccardo. Il cavaliere intraprenderà una nuova conoscenza con la dama Mariagrazia e la cosa infastidirà molto la prima. Proprio per questo, deciderà di darci un taglio. Nel frattempo, però, il fantasma di Ida continuerà ad aleggiare nel percorso di Guarnieri. I due, infatti, avranno alcuni momenti di confronto a seguito dei quali decideranno anche di ballare insieme.

La cosa fomenterà i sospetti degli opinionisti, al punto che Tina Cipollari inveirà così tanto contro la Platano da farla scoppiare in lacrime. Alessandro, invece, l’altro ex di Ida, interromperà la conoscenza con Denise e si cimenterà in quella di una nuova dama. L’altro Alessandro, invece, riceverà la visita di una nuova donna. Quest’ultima sarà molto più giovane di lui e la cosa insospettirà i presenti. Anche il cavaliere sarà molto restio al punto che preferirà non accettare di conoscerla.

Anticipazioni: grandi passi e baci importanti

Restando sempre in tema di trono over, le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano che tra Diego e Aneta procederà a gonfie vele, i due potrebbero essere vicini a compiere il grande passo di andare via insieme? Per quanto riguarda Sara, infine, la donna chiuderà con Antonio e si cimenterà nella conoscenza di un nuovo cavaliere. Quest’ultimo, però, non le darà l’esclusiva in quanto è interessato anche ad Alberta.

Tina, allora, attaccherà la dama dicendole di essere sempre la ruota di scorta. Al trono classico, invece, Luca porterà fuori Lilli e i due si baceranno. Inutile dire che Soraya rimarrà male e dirà al tronista di cominciare a dubitare dei suoi sentimenti. Di Aurora, invece, non ci sono notizie. Veronica, infine, è uscita con Federico. I due sono stati in moto ma lei l’ha trovato freddo. In studio, poi, si confronteranno e lui le dirà di essere interessato ma di necessitare dei suoi tempi.