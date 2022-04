Jeremias lascia l’Isola dei famosi: pagherà una penale? Le conseguenze e le parole di Cecilia

Nel corso della puntata di ieri dell‘Isola dei famosi Jeremias Rodriguez ha deciso di abbandonare il reality show. Dopo essere stato il meno votato del pubblico ed essere finito su Playa Sgamada, il protagonista ha preso la decisione di interrompere il suo viaggio.

La sua è stata una decisione molto discussa sul web, tuttavia, in molti si stanno domandando se il giovane dovrà pagare una penale. Sulla faccenda è intervenuto l’influencer Alessandro Rosica, che ha spiegato come stanno le cose. Anche Cecilia Rodriguez, poi, ha speso qualche parola a riguardo.

La decisione di Jeremias all’Isola dei famosi

Jeremias ha deciso di abbandonare l’isola dei famosi. Dopo aver paventato In diverse occasioni l’ipotesi di abbandonare il programma, il giovane ha messo in atto la sua decisione. A nulla sono serviti i tentativi di Ilary Blasi di provare a dissuadere il giovane e spingerlo a cambiare idea. Rodriguez è stato irremovibile ed ha scelto di andare via lasciando suo padre continuare da solo questa esperienza.

Alcuni spettatori, però, si sono chiesti se adesso il giovane dovrà pagare una penale. Di solito, infatti, quando si decide volontariamente di lasciare un reality show è necessario pagare delle conseguenze. Esse non vengono applicate solo in caso di comprovati motivi. Per quanto riguarda L’Isola dei famosi, però, c’è anche un altro caso in cui concorrenti non devono pagare nessuna penale. Questo, infatti, accade quando un naufrago finisce su Playa Sgamada.

Penali da pagare e il commento di Cecilia Rodriguez

Jeremias, dunque, non ho dovuto pagare nessuna penale per uscire dall’isola dei famosi. Ad ogni modo, in merito all’uscita di scena del giovane è intervenuta anche Cecilia. Quest’ultima è stata spesso ospite in studio proprio per supportare suo padre e suo fratello. In questa circostanza, però, la showgirl ha ha deciso di farsi da parte. Attraverso le sue Instagram stories, infatti, Cecilia ha detto di essere combattuta sul salvare o meno suo fratello al televoto.

La giovane, infatti, ha compreso che il protagonista fosse troppo provato da questa esperienza, pertanto, forse la scelta più giusta era proprio farlo tornare a casa. Una volta che jeremias ha preso la decisione di uscire, Cecilia ha voluto mostrargli tutta la sua vicinanza e comprensione per la scelta fatta dal suo consanguineo. Belen, invece, come suo solito non sta minimamente commentando l’avventura dei suoi familiari nel reality show di Canale 5.