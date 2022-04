Brutto periodo per Giulia e Pierpaolo: dopo il malore di lui, l’influencer svela altri problemi (FOTO)

Questo non è certamente il periodo più roseo per Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, che di recente è stato colpito da un malore. Il giovane, infatti, è corso a fare una risonanza magnetica in quanto non è stato affatto bene.

A dare qualche aggiornamento in più sulla faccenda è stata l’influencer. Quest’ultima in queste ore ha risposto alle curiosità dei fan ed ha portato alla luce alcuni problemi che si stanno trovando ad affrontare i due protagonisti.

Aggiornamenti sul malore di Pierpaolo

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli stanno attraversando un periodo un po’ brutto, sta di fatto che l’ex velino è stato colto da un malore. Un po’ di giorni fa, i due sono stati avvistati presso una struttura ospedaliera e in molti hanno creduto che Giulia stesse effettuando degli esami legati ad un’ipotetica gravidanza. La verità, però, è ben diversa. I due, infatti, si trovavano in ospedale in quanto Pierpaolo ha effettuato una risonanza magnetica a seguito di un malore.

Nell’ultimo periodo, il ragazzo non è stato affatto bene, pertanto, il suo medico ha ritenuto opportuno approfondire la faccenda. Per il momento, però, non ci sono ulteriori aggiornamenti in merito all’esito di tale esame. Giulia, però, in queste ore ha risposto a delle domande sui social in cui ha soddisfatto le curiosità di molti suoi fan. Tra gli argomenti trattati c’è stata anche la salute.

Giulia evidenzia altri problemi per la coppia

Un utente, infatti, ha chiesto a Giulia come stessero lei e Pierpaolo. La giovane ha detto che, insieme, stanno una favola, dal punto di vista della salute, invece, le cose non vanno molto bene. Fisicamente, infatti, sono entrambi piuttosto stanchi, forse provati anche dal lavoro che, in questo periodo, li sta assorbendo completamente. La Salemi, poi, ha parlato anche dei disturbi di ansia da cui continua ad essere affetta.

I fan, infatti, le hanno chiesto di parlare un po’ di più di questo argomento. Proprio per tale ragione, la Salemi ha detto che presto potrebbe fare una diretta in cui affronterà in maniera estremamente dettagliata la faccenda nella speranza di fornire un po’ di aiuto a persone che vessano nelle sue stesse condizioni. Nel frattempo, non ci resta che attendere per vedere se le cose miglioreranno per Giulia e Pierpaolo.