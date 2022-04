Colpo di scena all’Isola dei famosi, slitta la finale: i motivi, la data dell’ultima puntata e che accadrà ai naufraghi

La produzione dell’Isola dei famosi ha deciso di dare luogo ad un colpo di scena per quanto riguarda la finale del reality show. Inizialmente, infatti, il programma sarebbe dovuto finire il 23 maggio, tuttavia, l’azienda ha apportato delle modifiche in merito.

Il prolungamento risulta parecchio consistente, ma esso prevedrà anche il cambiamento nel palinsesto per quanto riguarda le ultime settimane di messe in onda. Vediamo nel dettaglio tutto quello che c’è da sapere.

La nuova data della finale dell’Isola dei famosi

L’isola dei famosi si allunga e la data della finale è stata posticipata di un mese. Il programma avrebbe dovuto chiudere i battenti il 23 maggio. La produzione, però, ha deciso di allungare di altre cinque settimane. Proprio per tale ragione, l’ultima putata del reality show incentrato sulla sopravvivenza è fissata al 27 giugno. Le cinque settimane di programma aggiuntive, però, subiranno delle modifiche in termini di palinsesto.

Nello specifico, infatti, Ilary Blasi sarà alla guida del programma una sola volta a settimana. Dal 23 maggio al 27 giugno, infatti, la trasmissione andrà in onda solo il lunedì. Questo, dunque, implica che il prolungamento è caratterizzato da cinque puntate aggiuntive rispetto a quelle inizialmente stabilite. Se questa è una cosa molto normale per il GF Vip è una scelta un po’ atipica per quanto riguarda l’Isola e il motivo risiede essenzialmente nel fatto che tale reality è molto più complesso e difficile da portare a termine.

Cosa faranno i naufraghi e i possibili motivi del prolungamento

Al momento, però, i concorrenti dell’Isola dei famosi non sono stati informati di questa variazione, pertanto, non sanno che la data della finale è stata posticipata di un mese intero. La loro reazione sarà certamente degna di nota. Chi saranno i naufraghi che accetteranno di trascorrere più di 30 giorni in più sull’isola? Bisogna aspettare ancora un po’ per scoprirlo.

Nel frattempo, in molti si stanno domandando quali possano essere le ragioni per cui la produzione ha scelto di apportare questo cambiamento. La motivazione più ovvia è da riscontrarsi nel successo di questa edizione. Di solito, infatti, i reality si allungano quando vengono molto seguiti, in caso contrario, invece, possono addirittura subire una chiusura anticipata. Inoltre, quest’anno ci saranno delle modifiche per quanto riguarda i palinsesti estivi di Canale 5. La rete ha scelto di non andare in onda con Temptation Island. Pertanto, è probabile che ci sia un nesso anche con questo.