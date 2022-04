Isola dei famosi, l’uscita improvvisa di Jovana crea dubbi: ecco cosa ci sarebbe dietro l’abbandono

Nel corso della puntata di ieri dell’Isola dei famosi c’è stato l’ingresso in studio di Jovana dopo il ritiro. L’ex naufraga è stata costretta ad abbandonare il programma in maniera repentina e improvvisa facendo nascere molti sospetti nei telespettatori.

Diversi utenti del web, infatti, hanno fatto delle pesanti insinuazioni in merito alla sua scelta di lasciare il reality show incentrato sulla sopravvivenza. Vediamo, dunque, cosa ci sarebbe dietro la sua decisione.

I dubbi sull’uscita di Jovana dall’Isola dei famosi

In una precedente puntata dell’Isola dei famosi, Ilary Blasi aveva annunciato il ritiro di Jovana. La giovane era finalmente riuscita ad andare su Playa Accoppiata, permettersi in gioco al 100% in questa avventura e ne era estremamente felice. Dopo pochissimo da questa notizia, però, la giovane è stata costretta a ritirarsi dal programma a causa di alcuni problemi di salute. Sia la conduttrice sia la diretta interessata ci hanno tenuto a chiarire che, per fortuna, non si tratta di nulla di grave.

Ad ogni modo, le sue condizioni di salute erano incompatibili con le regole del programma. Proprio per tale ragione, la modella è stata obbligata a fare le valigie e a tornare in Italia. Nella puntata di ieri del reality show, la protagonista era in studio ed è stata intervistata da Ilary Blasi. Molti telespettatori si aspettavano che la donna esternasse finalmente le ragioni celate dietro il suo abbandono, ma così non è stato.

Le parole dell’ex naufraga e le ipotesi del web

Jovana, infatti, si è semplicemente limitata a dire di essere stata un po’ sfortunata in quanto è stata costretta ad abbandonare l’Isola dei famosi. La giovane, però, non ha proferito parola in merito alle sue attuali condizioni di salute. Anche dai social non trapela nessun aggiornamento in merito. Proprio per tale ragione, il pubblico da casa sta cominciando ad avere dei sospetti.

Molti utenti del web si sono riversati sui social, specie su Twitter, ed hanno cominciato a fare delle ipotesi inerenti i presunti motivi dell’abbandono di Jovana. La maggior parte ritiene che la donna abbia deciso di andare via in quanto avrebbe scoperto di essere incinta. Il fatto che abbia deciso di non parlare della faccenda sta fomentando ancora di più questi dubbi. Ricordiamo che la protagonista non ha mai negato di avere voglia di avere un altro figlio, dopo i due che già ha. Sarà questa la volta buona?