Il Paradiso delle signore anticipazioni 21 aprile: Beatrice si risveglia, Flora parte?

La puntata di giovedì 21 aprile del Paradiso delle signore rivela che in ospedale si tirerà, finalmente un sospiro di sollievo per quanto riguarda Beatrice. In merito a Flora, invece, la donna riceverà un’allettante proposta dagli Stati Uniti.

Anche altri protagonisti della serie tv di Rai 1 daranno luogo a dei cambiamenti molto importanti. I protagonisti saranno Marcello e Sofia. Vediamo nel dettaglio tutto quello che accadrà.

Cambiamenti e decisioni al Paradiso delle signore

Nel corso della puntata del 21 aprile del Paradiso delle signore vedremo che Sofia comincerà a valutare di apportare dei cambiamenti alla sua vita. In particolar modo, annuncerà la decisione di lasciare il lavoro in caffetteria in quanto deve recarsi a Firenze. Anche Marcello pondererà accuratamente la decisione di lasciare il suo ruolo di vicedirettore del Circolo. La sua posizione, ormai, è divenuta piuttosto complicata e imbarazzante, proprio per tale ragione, valuterà seriamente la decisione di andare via.

Il giovane si confiderà con Armando e chiederà a lui consiglio su come comportarsi. Ludovica, invece, almeno per il momento resterà all’oscuro di queste considerazioni che sta facendo il suo fidanzato. Su di un altro versante, poi, vedremo che Adelaide parlerà con Gemma. Lo scopo della contessa sarà quello di mettere in guardia la giovane da suo nipote Marco. La ragazza, però, non sembrerà affatto intenzionata a darsi per vinta.

Beatrice si risveglia nella puntata del 21 aprile

Al Paradiso delle signore, poi, nella puntata del 21 aprile, vedremo che Flora riceverà una proposta dagli Stati Uniti e comincerà seriamente a ponderare l’ipotesi di tornare in America. Considerando la piega che ha preso il suo rapporto con Umberto, infatti, la donna non avrà più molti motivi per continuare a rimanere a Milano. Proprio in virtù di questo, la donna vedrà sempre più vicina a sé la scelta di lasciare tutto e tornare dov’era prima.

Questo accadrà realmente o Umberto all’ultimo proverà a farle cambiare idea? Lo scopriremo molto presto. In merito a Beatrice, infine, finalmente giungeranno buone notizie dall’ospedale. Dopo l’incidente di cui è stata vittima, infatti, la donna aprirà gli occhi. I medici forniranno ai familiari delle splendide notizie circa le sue condizioni di salute, sta di fatto che diranno che la donna sia finalmente fuori pericolo. Tutti saranno estremamente felici di questo, soprattutto Dante. Quest’ultimo, infatti, non esiterà a stare vicino alla donna e a confessarle tutto quello che prova per lei.