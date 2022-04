Uomini e Donne spoiler puntata 20 aprile: Diego e Aneta alla grande, liti tra i giovani

Gli spoiler della puntata di mercoledì 20 aprile di Uomini e Donne rivelano che in studio si continuerà a parlare del trono over. Al centro dell’attenzione ci saranno, soprattutto, Diego e Alessandro.

Entrambi stanno conoscendo delle dame, ma stanno dando luogo a percorsi completamente differenti. In merito al trono classico, invece, Luca avrà un dibattito molto acceso con una sua corteggiatrice. Vediamo tutto nel dettaglio.

Anticipazioni trono over del 20 aprile

Nel corso della puntata del 20 aprile di Uomini e Donne vedremo che Maria De Filippi continuerà ad argomentare il dibattito tra Riccardo e Gloria. I due si stanno conoscendo, tuttavia, Guarnieri sembrerà piuttosto confuso. Nello specifico, infatti, vedremo che il protagonista sembrerà ancora interessato ad Ida. Quest’ultima, dal canto suo, non potrà fare a meno di mostrarsi particolarmente emozionata nel momento in cui deve relazionarsi al suo ex.

Cambiando argomento, poi, saranno chiamati in causa Alessandro e Diego. Per quanto riguarda il primo, lui sta conoscendo due dame. Con una di loro, però, le cose non stanno andando nel migliore dei modi, pertanto, deciderà di interrompere la sua conoscenza. Con l’altra, invece, tutto andrà a gonfie vele, pertanto, i due giungeranno alla conclusione di continuare la loro frequentazione.

Cosa accadrà al trono classico di Uomini e Donne

Tra Diego e Aneta, invece, non potrebbe andare meglio di così. Nel corso della puntata del 20 aprile di Uomini e Donne, infatti, vedremo che i due saranno estremamente propensi a proseguire nel rapporto. Passando alle dinamiche dei più giovani, invece, Veronica continuerò a discutere con alcuni suoi corteggiatori per il gesto fatto da Matteo nella precedente esterna. Il giovane le ha fatto recapitare dei fiori mentre era con un altro corteggiatore.

In merito a Luca, invece, il giovane ha portato in esterna Lilli. I due, però, non si sono scambiati nessun bacio in quanto la ragazza si è detta adirata con lui per il fatto che un po’ di tempo fa ha baciato Aurora. In studio, allora, tra i due nascerà un diverbio piuttosto acceso. Successivamente, poi, vedremo che anche Soraya e Aurora cominceranno a discutere in maniera piuttosto animata. A placare gli animi sarà, chiaramente, la padrona di casa, che con il suo modo di fare riuscirà a ristabilire la quiete e l’ordine in studio.