L’Isola dei famosi cambia giorno, non andrà più in onda il giovedì: problemi in Mediaset

Nuove modifiche tra i palinsesti di Canale 5. L’Isola dei famosi, infatti, cambia giorno di messa in onda, ancora una volta. Un po’ di giorni fa erano trapelate notizie in merito una variazione di palinsesto inerente il reality show condotto da Ilary Blasi.

Ebbene, a quanto pare le modifiche non sono finite qui. L’azienda, infatti, si è trovata a correre ai ripari a causa di alcune problematiche interne. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Ecco come cambia giorno di messa in onda l’Isola dei famosi

L’Isola dei famosi 2022 cambia di nuovo giorno di messa in onda. Per questa settimana Ilary Blasi avrebbe dovuto tenere compagnia al pubblico soltanto nella serata di lunedì 18 aprile. Giovedì 21 aprile, invece, ci sarebbe dovuto essere un breve stop per il reality show di Canale 5. In tale occasione, infatti, sarebbe dovuto andare in onda in prima visione il film chiamato “Un figlio di nome Erasmus”. L’azienda, però, ha deciso di apportare dei cambiamenti significativi.

In tale giorno, infatti, non andrà più in onda questo film, ma verrà trasmesso il nuovo programma di Enrico Papi Big Show. Quest’ultimo, sta riscontrando degli ascolti davvero deludenti, al punto da spingere Mediaset a correre immediatamente ai ripari. Tale trasmissione, infatti, andava in onda di venerdì, ma si è deciso di apportare delle modifiche. Questo giorno della settimana, infatti, verrà destinato proprio al reality show di Canale 5.

Mediaset corre ai ripari dopo il flop di Big Show

L’Isola dei famosi, dunque, cambia giorno di messa in onda e passa dal giovedì al venerdì. Le novità sono due. La prima è che questa settimana non ci sarà nessuno stop per quanto riguarda il programma condotto dalla moglie di Francesco Totti. La seconda, invece, riguarda il fatto che il programma si invertirà con quello di Enrico Papi. Nella giornata del venerdì, dunque, il reality show andrà a scontrarsi con il nuovo programma di Carlo Conti che si chiama The Band.

Si tratta di una trasmissione incentrata sulla musica e sull’intrattenimento. Big Show, invece, si scontrerà con la fortissima nuova stagione di Don Matteo, la quale continua a registrare ottimi livelli di ascolti. Questa modifica, dunque, dovrebbe servire a risollevare leggermente gli ascolti del venerdì sera della rete Mediaset che, purtroppo, nelle ultime settimane sono stati decisamente calanti a causa del programma di Enrico Papi.