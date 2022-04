Guerra famiglia Bortuzzo Selassié: il fratello di Manuel e la sua ex prendono in giro Lulù? (FOTO)

In queste ore sul web non si sta facendo altro che parlare di una presunta guerra intestina tra la famiglia di Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié. Il primo a comportarsi in maniera ostile alla giovane principessa è stato il papà del notatore.

Adesso, però, nella faccenda è entrato anche il fratello di Manuel e la sua ex fidanzata. I due, infatti, sono stati beccati insieme e pare abbiano compiuto un gesto dispregiativo nei confronti della principessa. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Kevin Bortuzzo in compagnia dell’ex di Manuel

La famiglia di Manuel Bortuzzo ce l’ha con Lulù Selassié? A diffondere questa indiscrezione è stata, in primo luogo, la principessa. In una precedente intervista, infatti, la ragazza ha svelato che con il papà del suo fidanzato non scorre esattamente buon sangue. Malgrado lei continui a mostrarsi gentile e garbata, pare stia ricevendo dall’altra parte solo rifiuti e comportamenti scortesi. Ad ogni modo, adesso la situazione si sta complicando.

Su Instagram, infatti, sono comparsi dei video pubblicati dal fratello di Manuel nei quali pare proprio che il ragazzo volesse prendere in giro la fidanzata del fratello. In primo luogo, Kevin Bortuzzo si trovava in auto in compagnia di Federica, l’ex fidanzata di Manuel. Già questo ha fatto storcere il naso a molte persone in quanto è sembrata una mancanza di rispetto nei riguardi dell’attuale fidanzata di Manuel, ma non è finita qui.

Brutto gesto contro la Selassié, guerra in famiglia?

I due, infatti, hanno registrato un breve video in cui adoperano un filtro volto ad ingrandire occhi e labbra. Secondo la maggior parte degli utenti del web, con questo gesto i due hanno voluto prendere in giro Lulù Selassié. Almeno per il momento, però, la famiglia di Manuel Bortuzzo non è intervenuta per spiegare come stiano realmente le cose con la Selassié.

Come se non bastasse, poi, pare che Kevin abbia anche smesso di seguire Lulù sui social. Insomma, sembra che qualcosa non stia andando come sperato. Manuel e Lulù, dal canto loro, si sono trincerati dietro un rigoroso silenzio. Di solito son molto attivi sui social, pertanto, il loro comportamento non sta facendo altro che fomentare sempre di più i dubbi di chi crede che in famiglia sia in atto davvero una guerra. Non ci resta che attendere per vedere come andrà a finire.