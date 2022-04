Fariba Tehrani furiosa con Giulia Salemi: pubblica un post e poi cancella tutto (FOTO)

Tra Fariba Tehrani e Giulia Salemi pare sia successo qualcosa. In queste ore, infatti, l’influencer ha pubblicato una Instagram Storie in cui ha lanciato una piccola stoccata a sua madre. La giovane era ironica, tuttavia, la donna sembra non abbia preso di buon grado la cosa.

Fariba, infatti, ha risposto a tale contenuto con un commento pubblico molto aspro. Dopo poco, però, la donna ha cancellato tutto. Vediamo nel dettaglio che cosa è successo.

Botta e risposta al veleno tra Fariba e Giulia su Instagram

In queste ore pare che tra Giulia Salemi e sua madre Fariba Tehrani sia in atto una guerriglia. Tutto è cominciato nel momento in cui alcuni fan dell’influencer hanno chiesto alla giovane un consiglio su come liberarsi dalle presenze familiari ingombranti. Giulia, allora, ha risposto in modo ironico dicendo che la domanda fosse stata fatta alla persona sbagliata. Con tali parole, quindi, Giulia ha voluto ironizzare sull’invadenza di sua madre.

La donna, però, non ha gradito il commento di sua figlia, sta di fatto che le ha risposto per le rime sempre attraverso i social. In particolar modo, Fariba ha pubblicato una Instagram Storie in cui ha detto di essere rimasta molto male per le dichiarazioni della giovane. Lei si era addirittura organizzata per poter andare a trovare la figlia all’indomani, tuttavia, dopo le sue parole, ha deciso di cambiare i suoi programmi.

La Tehrani rimuove il post contro la Salemi

Fariba Tehrani, poi, ha colto la palla al balzo per levarsi qualche altro sassolino dalla scarpa nei confronti di sua figlia Giulia Salemi. Nello specifico, infatti, la donna ha rivangato alcuni comportamenti assunti da sua figlia un po’ di tempo fa. In passato, infatti, Giulia ha spesso pubblicato dei contenuti in cui erano presenti delle conversazioni private tra lei e sua madre, senza l’autorizzazione di quest’ultima.

Proprio per tale ragione, Fariba si è voluta levare qualche sassolino dalla scarpa rispondendo in pubblico alle insinuazioni di sua figlia. Dopo pochi minuti dalla pubblicazione di tale contenuto, però, la donna ha cambiato idea ed ha deciso di rimuovere suddetto contenuto. Andando attualmente sul profilo Instagram di Fariba, infatti, non è possibile prendere visione di quanto scritto. Gli influencer Amedeo Venza e Deianira Marzano, però, sono riusciti ad effettuare uno screenshot prima della cancellazione. Ecco, quindi, riportato il contenuto di seguito.