Uomini e Donne grande novità: Maria De Filippi prende una decisione sul trono classico

Il pubblico di Maria De Filippi è, ormai, abituato ai cambi di rotta della conduttrice all’interno delle sue trasmissioni. In queste ore è trapelata un’interessante novità che potrebbe investire il programma Uomini e Donne.

Nello specifico, pare che la padrona di casa abbia preso un’importante decisione in merito al talk show pomeridiano, specie per quanto riguarda il trono classico. Vediamo nel dettaglio cosa pare sia stato deciso.

Abolita l’idea di Uomini e Donne Vip

In queste ore sono trapelate delle notizie piuttosto interessanti in merito a Uomini e Donne, che presto potrebbe essere investito da una novità molto importante. Nello specifico, infatti, l’influencer Amedeo Venza ha dichiarato che, ormai, anche per quest’anno pare sia stata archiviata la possibilità di dare luogo ad un trono di vip. Erano trapelate delle notizie molto interessanti a riguardo, con tanto di nomi di papabili candidati, tuttavia, ci si è dovuti ricredere.

A quanto pare, la conduttrice non ha accolto di buon grado l’ipotesi di attuare un cambiamento così radicale alla sua trasmissione quotidiana. Ad ogni modo, delle modifiche potrebbero presto essere apportate. Si vocifera, infatti, che la presentatrice stia seriamente prendendo in considerazione l’ipotesi di rendere il trono classico un po’ più avvincente, in modo da coinvolgere di più il pubblico da casa.

Ecco la novità che potrebbe investire il talk show

Ma in che modo si potrebbe risollevare l’attenzione dei telespettatori? Pare proprio che la De Filippi stia valutando l’ipotesi di dare nuovamente spazio alle scelte serali. La novità inerente Uomini e Donne, dunque, fa capo al fatto che, dalla prossima edizione del talk show, le scelte potrebbero tornare a svolgersi di sera, come accaduto un po’ di tempo fa. Tutti i fan, ad esempio, ricorderanno le scelte nel castello di Lorenzo Riccardi e Teresa Langella.

Ebbene, a quanto pare, questo format potrebbe tornare. Nell’ultimo periodo, infatti, sono stati molti i telespettatori che hanno criticato le scelte dei tronisti reputandole decisamente scialbe e prive di emozione. Proprio per tale ragione, potrebbe rivelarsi azzeccata l’idea di conferire a tale fase della trasmissione una connotazione molto più dinamica e interessante. Al momento, però, non vi è nessuna conferma ufficiale a riguardo, pertanto, non ci resta che attendere ancora un po’ di tempo prima di dare per certa questa indiscrezione.