Silvano Michetti parla dopo la squalifica dall’Isola dei famosi: ecco come agirà verso il programma

Nell’ultimo numero di Nuovo TV, Silvano Michetti e suo fratello Ivano hanno rilasciato un’intervista in cui hanno parlato della squalifica del cantante dall’Isola dei famosi. A distanza di un po’ di tempo da quell’avvenimento, l’esponente dei Cugini di Campagna ha deciso, finalmente, di rompere il silenzio.

Silvano, infatti, ha parlato della bestemmia ed ha chiarito la sua posizione a riguardo. In seguito, poi, ha svelato anche quelli che saranno i provvedimenti che prenderà verso il programma per quanto accaduto. Ecco cosa ha detto.

Silvano Michetti parla della bestemmia

Nel corso di una recente intervista, Silvano Michetti ha parlato della squalifica dall’Isola dei famosi. Il concorrente è stato allontanato dal programma per aver pronunciato una bestemmia. Suo fratello Ivano, però, era intervenuto asserendo che non ci fossero gli estremi per procedere con l’espulsione in quanto Silvano non avesse, in realtà, pronunciato un’espressione blasfema. Proprio per tale ragione, il protagonista aveva dichiarato che la famiglia avrebbe provveduto a denunciare lo staff del reality show.

A distanza di un po’ di tempo, però, sulla faccenda è intervenuto il diretto interessato, ovvero, il concorrente squalificato. Silvano ci ha tenuto a scusarsi con tutti per il comportamento assunto, tuttavia, ha voluto fare una specifica, Il cantante, infatti, ha detto di non aver pronunciato una bestemmia, ma una frase del tutto diversa. Nello specifico, a causa della stanchezza si è lasciato sfuggire “Santo Dio”.

Ecco come agirà il cantante verso l’Isola dei famosi

Ad ogni modo, Silvano Michetti ha voluto chiarire anche quelle che saranno le sue prossime mosse nei riguardi della produzione dell’isola dei famosi. Il protagonista ha spiegato di non avere intenzione di procedere per vie legali contro il programma. Quello che desidera, al momento, è semplicemente lasciarsi alle spalle tutto quello che è accaduto per poter andare avanti con serenità.

Silvano, dunque, pare abbia ritirato tutte le accuse precedentemente sporte dalla sua famiglia contro lo staff del programma. Con questo gesto, dunque, pare sia stato messo un punto definitivo alla faccenda. Ancora in sospeso, invece, resta la faccenda inerente Patrizia Pellegrino. Quest’ultima, infatti, è stata costretta ad abbandonare il programma a causa delle ustioni riportate durante la prova del fuoco. Il suo fidanzato, però, ha dichiarato di voler agire legalmente contro il programma per chiedere un risarcimento. Al momento, però, non ci sono ulteriori aggiornamenti a riguardo.